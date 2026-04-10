Avcılar\'da Yol İşgali Cezası

Avcılar'da yolun yarısını kapatacak şekilde bırakılan ve hiçbir güvenlik önlemi alınmayan inşaat demirleri nedeniyle vatandaşlar şikayetçi oldu. Zabıta ekiplerinin uyarısına rağmen yoldan kaldırılmayan demirler nedeniyle ilgili firmaya 15 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gümüşpala Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında devam eden bir inşaat için getirilen demirler, yolun yarısını kaplayacak şekilde sokağa bırakıldı. Çevrede herhangi bir uyarı levhası veya bariyer bulunmaması üzerine mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaat yetkililerini uyararak demirlerin kaldırılmasını istedi.

15 BİN LİRA 'YOL İŞGALİ' CEZASI

Yapılan uyarılara rağmen demirlerin yoldan kaldırılmaması üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. İlgili firmaya, Kabahatler Kanunu uyarınca 'yol işgali' suçundan 15 bin lira ceza kesildi. Yoldaki demirler daha sonra iş makineleriyle kenara çekilerek yol trafiğe açıldı.

ŞUBAT AYINDA FACİADAN DÖNÜLMÜŞTÜ

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan benzer bir olayda, yola bırakılan inşaat demiri seyir halindeki bir otomobile saplanmıştı. İtfaiye ekiplerinin demiri keserek araçtan ayırabildiği kazada facianın eşiğinden dönülmüştü.