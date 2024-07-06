Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Çocuk 8 Kişi Yaralandı

Avcılar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden bir otobüs, önünde seyreden bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kasa kapağı açılarak otobüsün camlarını kırdı ve savrulan kapak başka araçlara da çarptı. Kazada 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

06.07.2024 16:43
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Avcılar'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2'si çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametinde seyreden Ukrayna plakalı otobüs, önünde giden 34 DP 7798 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle açılıp yerinden çıkan kamyonun kasa kapağı otobüsün camlarını kırdı.

Savrulan kapak 2 otomobile daha çarptı.

Arkadan gelen başka bir aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk, toplam 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan bir otomobilin sürücüsü Mustafa Yanaral, basın mensuplarına, kazanın başlangıcında otobüsün sağa girerek kamyona vurduğunu anlattı.

Yanaral, kamyonun kendi araçlarına da çarptığını anlatarak "Otobüsün sol tarafındakilerin hepsi yaralı. Kamyona vurunca kasası sol tarafı biçti. Toplamda 5 araç kazaya karıştı. Öndeydik, kamyon vurunca biz de öndekine vurduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Zincirleme Trafik Kazası: 2'si Çocuk 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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