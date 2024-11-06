Avluda Sinema Film Günleri Başlıyor - Son Dakika
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Avluda Sinema Film Günleri Başlıyor

15-17 Kasım'da Sinop Cezaevi'nde ödüllü filmler ve yönetmen söyleşileri ile sinema etkinliği düzenlenecek.

06.11.2024 16:48
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Nirengi Kültür Sanat Derneğinin ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen "Avluda Sinema Film Günleri", 15-17 Kasım'da Tarihi Sinop Cezaevi'nde gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İzzet Arslan'ın yönetmenliğini üstlendiği programda, ulusal ve uluslararası film festivallerinde yer almış ödüllü filmler izleyiciyle buluşacak.

Programda, Selim Evci'nin "Savrulan Zaman", Belkıs Bayrak'ın "Gülizar", Ayçıl Yeltan'ın "Fidan" filmi gösterilecek. Film ekiplerinin katılımıyla, gösterimlerden sonra yönetmen ve oyuncu söyleşileri düzenlenecek.

"Avluda Sinema Film Günleri"ne bu yıl Filistin'deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla Filistinli yönetmen Nevres Ebu Salih de konuk olacak.

Ücretsiz ve halka açık programa ilişkin bilgilere "www.avludasinema.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avluda Sinema Film Günleri Başlıyor - Son Dakika

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