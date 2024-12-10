AVM'de Kavga: Güvenlik Görevlisine Sandalyeyle Saldırı

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İstanbul Avcılar'da alışveriş merkezinde (AVM) çıkan kavgada bir kişinin güvenlik görevlisinin kafasına sandalyeyle vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçedeki bir AVM'nin zemin katında bir grup genç ile güvenlik görevlileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Gruptakiler güvenlik görevlilerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çalışanlar da copla gençlere müdahale etmeye çalıştı.

Gruptan biri, kavga sırasında eline aldığı sandalyeyle güvenlik görevlisinin kafasına vurdu. Gençler, kavga sonrası kaçarken, güvenlik görevlileri de peşlerinden gitti.

Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.