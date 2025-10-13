AVM'de Sandalyeli Kavga - Son Dakika
AVM'de Sandalyeli Kavga

13.10.2025 14:19  Güncelleme: 16:52
Etimesgut'ta bir AVM'de çıkan kavga cep telefonu ile görüntülendi, polis müdahale etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Metromall AVM'nin yemek katında iki grup arasında "Ne bakıyorsun?" denilmesi üzerine başlayan sözlü tartışma başladı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından taraflar, yemek katında bulunan sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırdı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntüde yemek katında bulunan diğer vatandaşların hızla güvenli bir yere kaçıştığı görüldü.

Kaynak: DHA

