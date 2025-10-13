AVM\'de Sandalyeli Kavga

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Metromall AVM'nin yemek katında iki grup arasında "Ne bakıyorsun?" denilmesi üzerine başlayan sözlü tartışma başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından taraflar, yemek katında bulunan sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırdı.
O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaydedilen görüntüde yemek katında bulunan diğer vatandaşların hızla güvenli bir yere kaçıştığı görüldü.
