Avrasya Tüneli'nden Günlük Araç Geçişi Rekoru - Son Dakika
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Avrasya Tüneli'nden Günlük Araç Geçişi Rekoru

Avrasya Tüneli\'nden Günlük Araç Geçişi Rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nden 30 Nisan'da 93 bin 317 araç geçişi ile günlük araç geçişi rekoru kırıldığını açıkladı. Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bakan Uraloğlu, tünelin günlük ortalama araç geçişinin trafik garantisinin üzerinde olduğunu belirtti ve yapılan yatırımlarla ülkeye dev eserler kazandırıldığını vurguladı. Bugüne kadar tüneli toplamda 132 milyon 373 bin araç kullanırken, motosikletlerin de tünel kullanımına izin verildiği belirtildi.

04.05.2024 14:41
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nden 30 Nisan'da 93 bin 317 araç geçişi ile günlük araç geçişi rekoru kırıldığını bildirdi.

Uraloğlu, Avrasya Tüneli araç geçiş sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli olan Avrasya Tüneli'nin, boğaz geçişinde kullanıcılarına hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet vermeye devam ettiğini anımsatan Uraloğlu, "2024 yılı trafik garantisi günlük birim araç ortalaması 70 bin 733 olan Avrasya Tüneli'nde gerçekleşen trafik geçişi, bu yıl günlük ortalama 73 bin 911 birim araç ile trafik garantisinin yüzde 4 üzerinde gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, geçen ay ortalama 75 binin üzeri aracın tünelden geçtiğini, 30 Nisan'da yeni bir rekorla 93 bin 317 birimlik geçiş rakamına ulaşıldığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak ulaşımın her modunda güvenli ve konforlu ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza sunmak hedefiyle durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Doğru planlama, doğru zamanlama ve doğru yerlerde yaptığımız yatırımlarla ülkemize dev eserler kazandırıyoruz."

Hizmete 22 Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli'nden bugüne kadar toplam 132 milyon 373 bin araç geçtiğini vurgulayan Uraloğlu, "Buna ek olarak 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin tünel kullanımına izin verilmesiyle bugüne dek toplam 1 milyon 247 bin motosiklet geçişi yapıldı. Nisan ayında 2 bin 991 motosiklet geçişi gerçekleşirken, motosikletler toplam geçişin yüzde 4'ünü, minibüsler yüzde 5'ini, otomobiller ise 91'ini oluşturmaktadır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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