Avrupa Borsaları Düşüşte

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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,52 değer kaybıyla 518,49 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 düşüşle 8.280,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 gerileyerek 7.394,78 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla 20.329,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 34.524,7 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,4 düşerek 1,051 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, ABD'de yarın açıklanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını etkileyebilecek enflasyon verilerine odaklandı.