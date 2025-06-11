Avrupa Borsaları Düşüşte, ABD Enflasyonu Beklentileri Aşamadı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Düşüşte, ABD Enflasyonu Beklentileri Aşamadı

11.06.2025 19:51
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Avrupa borsaları, ABD enflasyon verileri ve Çin ile tarife anlaşması sonrası düşüşle kapandı.

Avrupa borsaları, ABD'de beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verileri ve Çin ile varılan tarife anlaşması sonrasında haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 değer kaybederek 551,64 puana indi.

Avrupa'nın otomotiv ve yedek parçaları endeksi yüzde 0,66 düşüşle kayıplara öncülük etti. Teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,09 gerilerken, banka hisseleri ortalama yüzde 0,14 değer kazandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 azalarak 23.948,9 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 7.775,9 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 düşerek 40.180,24 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,13 artarak 8.864,35 puana çıktı. Endeksin 3 Mart'taki 8.871,31'lik rekor kapanışının hemen gerisinde kalması dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,534 değer kazanarak 1,148 seviyelerinden işlem gördü.

ABD'de enflasyon ve Çin ile ticaret anlaşması

ABD'nin Çin ile tarifeler konusunda anlaşması ve ülkede beklentilerden iyi gelen enflasyon verisi risk iştahını artırırken, analistler, bu durumun ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine daha fazla ağırlık vermesine yol açabileceğini belirtti.

Çin ile anlaşmaya varıldığını Truth Social hesabından paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını kaydetti.

Trump, Çin tarafından gerekli tüm nadir toprak elementlerinin temin edileceğini belirterek, "Aynı şekilde, kolejlerimizi ve üniversitelerimizi kullanan Çinli öğrenciler de dahil olmak üzere üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin'e sağlayacağız. Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Diğer bir paylaşımında da Çin'i Amerikan ticaretine açmak için Başkan Şi ile yakın bir şekilde çalışacaklarının bilgisini veren Trump, bunun her iki ülke için kazanç olacağını vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Kaynak: AA

İngiltere, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Borsaları Düşüşte, ABD Enflasyonu Beklentileri Aşamadı - Son Dakika

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