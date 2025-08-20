Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artarak 559,09 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 yükselerek 9.288,14 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 düşerek 24.276,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederek 7.973,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 gerileyerek 42.864,81 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.04 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,166 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla atılan adımlara odaklandı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2 seviyesinde sabit kaldı.

İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda yüzde 3,8 ile Ocak 2024'ten sonraki en yüksek seviyeye çıktı.