Avrupa'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Yasakları Yaygınlaşıyor

Avrupa'da çocukların sosyal medyada kontrolsüz içeriklere maruz kalması, bağımlılık riski ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler nedeniyle küçük yaştakilere yönelik sosyal medya kısıtlamaları getiren ülkelerin sayısı artıyor. Yunanistan, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını 1 Ocak 2027 itibarıyla yasaklayacağını duyurdu. Başbakan Kiryakos Miçotakis, çocukların stresli olduğu ve beyinlerinin yorulduğunu belirterek bu zor kararı aldıklarını açıkladı.

Fransa'da Senato, 15 yaşından küçüklere belirli şartlar altında sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısını kabul etti. İngiltere'de ise gençler üzerinde sosyal medya yasakları pilot uygulamayla test edilecek. 300 gencin katılacağı uygulamada erişim kaldırılacak veya sınırlandırılacak. Başbakan Keir Starmer, 16 yaş altının sosyal medya kullanımını engelleme konusunda adım atacaklarını bildirdi.

Polonya, 16 yaş altı öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanmasını yasaklayacak. Almanya'da hükümet komisyonu yaş sınırları ve okullarda cep telefonu yasağı önerileri sunacak. İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak ve platform yöneticilerini ihlallerden sorumlu tutacak.

Portekiz, 13 yaş altı çocuklar için sosyal paylaşım ağlarını yasaklamayı ve 13-16 yaş aralığına ebeveyn izniyle kullanım hakkı getirmeyi planlıyor. Danimarka, Norveç, Avusturya, Çekya, Slovenya ve İtalya da benzer yasaklar üzerinde çalışıyor. Avrupa Parlamentosu, 16 yaş sınırı getirilmesi çağrısı yaparken, Avustralya Aralık 2025'te 16 yaş altı için sosyal medya yasağını uygulayan ilk ülke oldu.