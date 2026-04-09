Avrupa'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Yasakları Yaygınlaşıyor

09.04.2026 16:51
Birçok Avrupa ülkesi, çocukların sosyal medyada kontrolsüz içeriklere maruz kalmasını engellemek amacıyla sosyal medya kullanım kısıtlamaları getiriyor. Yunanistan, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler bu konuda çeşitli yasaklar ve pilot uygulamalar başlatarak çocukların ruh sağlığını korumayı hedefliyor.

Avrupa'da çocukların sosyal medyada kontrolsüz içeriklere maruz kalması, bağımlılık riski ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler nedeniyle küçük yaştakilere yönelik sosyal medya kısıtlamaları getiren ülkelerin sayısı artıyor. Yunanistan, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımını 1 Ocak 2027 itibarıyla yasaklayacağını duyurdu. Başbakan Kiryakos Miçotakis, çocukların stresli olduğu ve beyinlerinin yorulduğunu belirterek bu zor kararı aldıklarını açıkladı.

Fransa'da Senato, 15 yaşından küçüklere belirli şartlar altında sosyal medya yasağı getiren yasa tasarısını kabul etti. İngiltere'de ise gençler üzerinde sosyal medya yasakları pilot uygulamayla test edilecek. 300 gencin katılacağı uygulamada erişim kaldırılacak veya sınırlandırılacak. Başbakan Keir Starmer, 16 yaş altının sosyal medya kullanımını engelleme konusunda adım atacaklarını bildirdi.

Polonya, 16 yaş altı öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanmasını yasaklayacak. Almanya'da hükümet komisyonu yaş sınırları ve okullarda cep telefonu yasağı önerileri sunacak. İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak ve platform yöneticilerini ihlallerden sorumlu tutacak.

Portekiz, 13 yaş altı çocuklar için sosyal paylaşım ağlarını yasaklamayı ve 13-16 yaş aralığına ebeveyn izniyle kullanım hakkı getirmeyi planlıyor. Danimarka, Norveç, Avusturya, Çekya, Slovenya ve İtalya da benzer yasaklar üzerinde çalışıyor. Avrupa Parlamentosu, 16 yaş sınırı getirilmesi çağrısı yaparken, Avustralya Aralık 2025'te 16 yaş altı için sosyal medya yasağını uygulayan ilk ülke oldu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
