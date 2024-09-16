Avrupa'da Şiddetli Seller: 10 Ölü - Son Dakika
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Avrupa'da Şiddetli Seller: 10 Ölü

Romanya, Avusturya ve Polonya'da etkili olan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti, binlerce tahliye edildi.

16.09.2024 13:49
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Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağış ve fırtınaların neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi.

Son günlerde Avrupa'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sellerin, kıtayı 2002'de etkileyen afetten sonraki "en kötü felaket" olabileceği belirtildi.

Romanya'nın doğusunu etkileyen sellerde 5 kişi hayatını kaybetti, sel bölgelerinde yaşayanlar çamurlu sulardan botlar aracılığıyla kurtarıldı.

Romanya Acil Durum Dairesi, Galati ve Vaslui beldelerinde sel nedeniyle yaklaşık 5 bin evin hasar gördüğünü, çok sayıda ağacın devrildiğini ve trafikte aksamaların yaşandığını açıkladı.

Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet de metrekareye 160 litre yağmurun düştüğünü, ülkede nadir görülen afetin yaşandığını söyleyerek, "Şu an tek yaptığımız şey, daha fazla insan kurtarabilmek." dedi.

Avusturya'da ölü sayısı 3'e yükseldi

Avusturya Polisi, selin etkili olduğu Aşağı Avusturya eyaletinde 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Aşağı Avusturya'da dün de bir itfaiye erinin hayatını kaybetmesiyle sel sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Aşırı yağışın yol açtığı sel ve su taşkınları nedeniyle tamamen afet bölgesi ilan edilen Aşağı Avusturya'da bugün de yağış beklenmesi yüzünden tehlikenin artarak sürdüğü bildirildi.

Aşağı Avusturya'da kurulan kriz masasına başkanlık yapan Stephan Pernkopf, özellikle bu eyaletteki bazı barajlarda su yoğunluğu sebebiyle çökme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada selin etkili olduğu eyalette 200'den fazla cadde ve otoyolun trafiğe kapalı tutulduğu kaydedildi. Ülkenin kamu yayıncı kuruluşu ORF, sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Polonya, "doğal afet" ilan etmeyi planlıyor

Polonya'da da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Donald Tusk, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nden (AB) yardım almak için felaket bildirisi hazırladığını duyurdu.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de hükümetin "doğal afet" durumu ilan edebileceğini söyledi.

Polonya Kızılhaçı ise X'ten yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.

Polonya'nın Krakow kentinde yaklaşık 48 saat etkili olan şiddetli yağış, Vistula Nehri'nin taşmasına yol açtı. Nehrin taşmasıyla polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Çekya'daki sellerde bir kişi yaşamını yitirdi

Çekya Emniyet Müdürü Martin Vondrasek, basına yaptığı açıklamada ülkede yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınları yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Sel sebebiyle özellikle Avusturya ile Çekya arasındaki tren seferlerinin büyük çoğunluğunun iptal edildiği duyuruldu.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede etkili sel ve su taşkınlarının özellikle gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde çok daha fazla hissedildiğini belirterek, bu bölgeler için dayanışma çağrısında bulundu.

Çekya'nın Olomouc bölgesine bağlı Jesenik'te de şiddetli yağış sele neden oldu. Ülke çapındaki birçok bölgede seller sebebiyle 10 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi.

Macaristan'da üçüncü derece sel uyarısı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde yağışlar nedeniyle su seviyesinde ciddi artış gözlendi.

Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin giderek artması dolayısıyla bölgede üçüncü derece sel uyarısı verildi.

Nehirdeki su seviyesinin arttığı bölgeyi ziyaret eden Başbakan Viktor Orban, yaptığı açıklamada, "Zor olacak ama durumun üstesinden geleceğiz." dedi.

Slovakya'daki nehirlerde su seviyeleri artıyor

Slovakya'da da devam eden yağışlar sebebiyle ülke genelindeki nehir seviyelerinde ciddi artışlar kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde sel yüzünden başkent Bratislava'da ulaşımda aksamaların yaşandığı ve tramvay seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Yetkililer, halka nehir yakınlarına gitmemeleri uyarısında bulundu.

Ülkelerin meteoroloji dairelerinden yapılan açıklamalarda ise yağışların ilerleyen günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hava Durumu, Doğal Afet, Macaristan, Avusturya, Güvenlik, Slovakya, Polonya, Romanya, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'da Şiddetli Seller: 10 Ölü - Son Dakika

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