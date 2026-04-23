Avrupa Enerji Bağımsızlığı İçin Çözüm Arıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Avrupa için tek yapısal çözüm kendi enerji kaynaklarını üretmektir. Nükleer enerji de olabilir yenilenebilir enerji de fark etmez. Bu olmazsa sürekli risklere açık oluruz." dedi.

Costa ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Delfi kasabasında düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu'ndaki panelde bir araya geldi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Costa, "Çok zor zamanlar yaşıyoruz. Bu savaş uluslararası hukuk için bir meydan okuma." diye konuştu.

Costa, uluslararası hukukun alternatifinin kaos olduğunu vurgulayarak, yaşanan gelişmelerin en önemli küresel ekonomik sonucunun ise Hürmüz Boğazı'nın kapatılması olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın tarafları tansiyonu düşürmeye ve uzun soluklu ateşkes yaparak diplomasi yolunu kullanmaya davet ettiğini ifade eden Costa, serbest deniz ulaşımı sağlanmasının da önemli olduğunu belirtti.

Costa, tüm bu yaşananlar nedeniyle tüm Avrupa'da ani fiyat artışlarının olduğuna işaret ederek, "Avrupa için tek yapısal çözüm kendi enerji kaynaklarını üretmektir. Nükleer enerji de olabilir yenilenebilir enerji de fark etmez. Bu olmazsa sürekli risklere açık oluruz." diye konuştu.

Avrupa'nın stratejik özerklik ve bağımsızlık sağlayabilmesi için enerjiye yatırım yapması gerektiğini belirten Costa, bunun Avrupa için bir güvenlik meselesi olduğunu da kaydetti.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendiren Miçotakis ise ciddi bir krizle baş başa olunduğunu belirtti.

Miçotakis, "Hürmüz Boğazı'nın kapalı oluşu önemli bir süre daha devam ederse, ham petrol ve petrol türevlerinin tedarikinde sorunlarla karşılaşacağız. Enerji fiyatlarında önemli artışlar, gübrede arz sorunu, enflasyonda artış ve kalkınma hızında önemli düşüş yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Tüm bu sorunlardan tüm Avrupa ülkelerinin etkileneceğini belirten Miçotakis, önceliğin kalıcı bir ateşkes sağlanması olduğunu vurguladı.

Miçotakis, Avrupa ülkelerinin yurt içi enerji bağımsızlığını sağlayabilmeleri için nükleer enerjiye dönmesi gerektiğine ilişkin inancını da dile getirdi.