Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya, Slovakya ve Fransa galip - Son Dakika
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya, Slovakya ve Fransa galip

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci gününde D ve E grubu maçları tamamlandı. Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederken, Slovakya Belçika'yı 1-0 yendi. Fransa ise Avusturya'yı kendi kalesine atılan golle 1-0 mağlup etti.

18.06.2024 00:01
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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci gününde D ve E grubu maçları tamamlandı. Romanya, Slovakya ve Fransa gruptaki ilk maçlarını kazandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dördüncü günün ilk maçı E grubu mücadelesinde Romanya; Nicolae Stanciu, Razvan Marin ve Denis Dragus'un golleriyle Ukrayna karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

E grubunun ikinici maçında saat 19.00'da Belçika ve Slovakya karşı karşıya geldi. Slovakya, favori Belçika karşısında Ivan Schranz'ın 7. dakikada bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

Günün son maçında ise D grubunun iki ülkesi Avusturya ile Fransa mücadele etti. Turnuvanın favorilerinden Fransa gruptaki ilk maçında, Avusturyalı Maximilian Wöber'in 38. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi.

Kaynak: ANKA

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