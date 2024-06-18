Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Romanya, Slovakya ve Fransa galip

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(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci gününde D ve E grubu maçları tamamlandı. Romanya, Slovakya ve Fransa gruptaki ilk maçlarını kazandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dördüncü günün ilk maçı E grubu mücadelesinde Romanya; Nicolae Stanciu, Razvan Marin ve Denis Dragus'un golleriyle Ukrayna karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

E grubunun ikinici maçında saat 19.00'da Belçika ve Slovakya karşı karşıya geldi. Slovakya, favori Belçika karşısında Ivan Schranz'ın 7. dakikada bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

Günün son maçında ise D grubunun iki ülkesi Avusturya ile Fransa mücadele etti. Turnuvanın favorilerinden Fransa gruptaki ilk maçında, Avusturyalı Maximilian Wöber'in 38. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 galip geldi.