Avrupa Konseyi'nden Göçmen Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Avrupa Konseyi'nden Göçmen Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Çağrısı

Avrupa Konseyi, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen konferansta göçmen kaçakçılığına karşı uluslararası işbirliğini güçlendirmeye çağırdı. Konsey, Avrupalı yöneticilerin mağdurları koruma ve insan haklarını gözetme sözü verdiklerini belirtti.

10.09.2024 18:47
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Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi, göçmen kaçakçılığına karşı uluslararası işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Strazburg'da göçmen kaçakçılığına ilişkin 2. uluslararası konferans düzenlendi. Konsey, 46 üye ülkesini göçmen kaçakçılığına karşı uluslararası işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Göçmen kaçakçılığı Avrupa'nın geleceğine değil geçmişine ait olmalı ve hep birlikte bunu hedeflemeliyiz." dedi.

Buric, Avrupalı yöneticilerin göçmen kaçakçılığıyla ilgili uluslararası işbirliğini iyileştirmek için çabalarını artırma taahhüdünde bulunduğunu ve bunu yaparken mağdurları koruma ve göçmen ile mültecilerin insan haklarını gözetme sözü verdiklerini ifade etti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, "göçmen kaçakçılığıyla ilgili yasaların uyumlu hale getirilmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi" çabalarının, ancak kaçakçılığa maruz kalan kişilerin insan haklarına saygı gösterilmesi, iltica hakkına erişimin garanti altına alınması, Avrupa'ya güvenli ve yasal yollarla erişim sağlanması ve insani yardım çalışanları ile insan hakları savunucularının haklarına saygı gösterilmesi halinde etkili olacağını belirtti.

Avrupa Konseyi bünyesindeki Avrupa Suç Sorunları Komitesi (CDPC) Başkanı Fritz Zeder, özellikle ülkeler arası karşılıklı adli yardımlaşma ve suçluların iadesini kapsayan Avrupa Konseyi'nin adli konularda uluslararası işbirliğine ilişkin sözleşmelerinin, göçmen kaçakçılarının ve ulusötesi suç ağlarının adli takibini kolaylaştırdığını vurguladı.

Zeder, üçüncü ülkelere açık olan bu sözleşmelerin, adli makamlar ve kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğine yönelik pratik araçlar sağlayarak küresel işbirliğini güçlendirdiğini ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede hayati bir rol üstlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa Konseyi'nden Göçmen Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Çağrısı - Son Dakika

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