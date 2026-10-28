Avrupa Konseyi Üyesi Gümüş, İmamoğlu için Adalet Orucu başlatacağını açıkladı - Son Dakika
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Avrupa Konseyi Üyesi Gümüş, İmamoğlu için Adalet Orucu başlatacağını açıkladı

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Avrupa Konseyi Üyesi Gümüş, İmamoğlu için Adalet Orucu başlatacağını açıkladı
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Avrupa Konseyi Üyesi Gümüş, İmamoğlu için Adalet Orucu başlatacağını açıkladı
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Avrupa Konseyi Kongresi Üyesi Zana Gümüş, demokratik gerilemeye ve Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna dikkati çekmek için "Adalet Orucu" başlatacağını duyurdu. Gümüş, Kongre Genel Kurulu sona erene kadar gıda tüketmeyeceğini ve Kongredeki görevlerini sürdüreceğini belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Kongresi Üyesi Zana Gümüş, demokratik gerilemeye ve Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna dikkati çekmek amacıyla "Adalet Orucu" başlatacağını duyurdu. Kongre Genel Kurulu sona erene kadar gıda tüketmeyeceğini ve görevlerini sürdüreceğini belirten Gümüş, "Avrupa olarak demokrasiyi koruyamadık. Bunu kabul edelim" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Kongresi Üyesi Zana Gümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'daki demokratik gerilemeye karşı "Adalet Orucu" başlatma kararı aldığını duyurdu. Gümüş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet orucuna başlıyorum. Avrupa olarak demokrasiyi koruyamadık. Bunu kabul edelim. Demokrasi, insanın kendi hayatı üzerinde söz sahibi olmasıdır. Bizim bugün ertelediğimiz her sorumluluğun bedeli, bir insanın hayatından kesiliyor. Gelecek kuşaklara özgürlük borçluyuz. Onlara yalnızca 'Endişelerimizi dile getirmiştik' demekle yetinemeyiz. Avrupa Konseyi kürsüsünde bu sorumluluğu hatırlattım. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğünü ve halkın kendi geleceğini belirleme hakkını savundum. Demokratik gerilemeyi vicdanen kabul etmiyorum. Adalet Orucu, bu gerilemeye karşı kişisel ve barışçıl duruşumun ifadesidir. Kongre Genel Kurulu sona erene kadar gıda tüketmeyecek, Kongredeki görevlerimi sürdüreceğim. 29 Ekim'de, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde bu tutumumu aynı inançla tamamlayacağım: Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."

Kaynak: ANKA
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