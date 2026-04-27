Avrupa’nın sinemayla kurduğu stratejik otonomi: LUX Ödülü ve Hollywood hegemonyası

Avrupa, stratejik otonomi arayışını kültürel alana da taşıyor. LUX Audience Award, Avrupa’nın kendi hikâyelerini anlatma çabasının bir parçası. Ödül, izleyici ve milletvekili oylarının eşit ağırlıkta olduğu bir sistemle belirleniyor, ancak şeffaflık konusunda soru işaretleri var. Bu yılki kazanan, işitme engelli bir kadının annelik sürecini anlatan İspanyol filmi “Deaf” oldu. Diğer finalistler arasında “Christy”, “It Was Just An Accident”, “Love Me Tender” ve “Sentimental Value” yer alıyordu. Törende Arjantinli besteci Piazzolla’nın eserleri çalındı; bu, Avrupa’nın sömürge geçmişiyle ilginç bir tezat oluşturdu. Avrupa sineması, Hollywood’un endüstriyel gücüyle rekabet etmekte zorlansa da, politik ve niş hikâyelerle alternatif bir alan yaratmaya çalışıyor. Kültürel hegemonya, zamanla biriken anlatılarla kuruluyor; Avrupa’nın bu yoldaki mücadelesi uzun ve zorlu.