Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa’nın sinemayla kurduğu stratejik otonomi: LUX Ödülü ve Hollywood hegemonyası

27.04.2026 04:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa, kültürel bağımsızlık arayışında sinemayı bir araç olarak kullanıyor. LUX Audience Award, bu çabanın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Avrupa, stratejik otonomi arayışını kültürel alana da taşıyor. LUX Audience Award, Avrupa’nın kendi hikâyelerini anlatma çabasının bir parçası. Ödül, izleyici ve milletvekili oylarının eşit ağırlıkta olduğu bir sistemle belirleniyor, ancak şeffaflık konusunda soru işaretleri var. Bu yılki kazanan, işitme engelli bir kadının annelik sürecini anlatan İspanyol filmi “Deaf” oldu. Diğer finalistler arasında “Christy”, “It Was Just An Accident”, “Love Me Tender” ve “Sentimental Value” yer alıyordu. Törende Arjantinli besteci Piazzolla’nın eserleri çalındı; bu, Avrupa’nın sömürge geçmişiyle ilginç bir tezat oluşturdu. Avrupa sineması, Hollywood’un endüstriyel gücüyle rekabet etmekte zorlansa da, politik ve niş hikâyelerle alternatif bir alan yaratmaya çalışıyor. Kültürel hegemonya, zamanla biriken anlatılarla kuruluyor; Avrupa’nın bu yoldaki mücadelesi uzun ve zorlu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hollywood, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 05:00:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.