Avrupa Parlamentosu Çalışanı Rusya Lehin Müdahale İddiasıyla Arandı - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu Çalışanı Rusya Lehin Müdahale İddiasıyla Arandı

Avrupa Parlamentosu Çalışanı Rusya Lehin Müdahale İddiasıyla Arandı

Belçika Federal Savcılığı, Avrupa Parlamentosu'nda bir çalışanın Rusya lehine müdahale etme girişiminde bulunduğu iddiasıyla arama yapıldığını açıkladı. AP çalışanının, Rusya'nın propagandasını yapmaları için bir haber sitesi aracılığıyla AP milletvekillerine yaklaştığı belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu, AP seçimleri öncesinde Rusya'nın müdahalesine karşı tedbirler aldığını duyurmuştu.

29.05.2024 12:39
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Avrupa Parlamentosunda (AP) bir çalışanın 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimlerine Rusya lehine müdahale etme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle arama yapıldı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nisan 2024'te başlatılan bir dava çerçevesinde Brüksel Federal Adli Polisi, Brüksel Mahkemesi İnceleme Sulh Hakiminin emriyle bir AP çalışanının Schaerbeek ilçesindeki evinde ve AP'deki ofisinde arama yaptı.

Eş zamanlı olarak AB'nin ceza yargılaması işbirliği kurumu olan Eurojust ve Fransız adli makamları ile yakın işbirliği içinde bu çalışanın Strazburg'daki AP binasında bulunan ofisi de arandı.

"Dış müdahale", "pasif yolsuzluk" ve "bir suç örgütüne üyelik" şüphesiyle yapılan aramalara gerekçe olarak söz konusu AP çalışanının, Rusya'nın propagandasını yapmaları için "Avrupa'nın Sesi" (Voice of Europe) isimli haber sitesi aracılığıyla AP milletvekillerine yaklaşması gösterildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimleri öncesinde özellikle Rusya'nın müdahalesine karşı tedbirler alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Çalışanı Rusya Lehin Müdahale İddiasıyla Arandı - Son Dakika

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