Avrupa Parlamentosu, İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep etti - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu, İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep etti

Avrupa Parlamentosu, İsrail\'e yaptırım uygulanmasını talep etti

Avrupa Parlamentosu'ndan bir grup milletvekili, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatmasına karşı Avrupa Birliği'nden yaptırım uygulanmasını talep etti. Mektupta, İsrail'in Refah'ı işgal etmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, AB'nin uluslararası hukuka uymaya zorlamak için tüm tedbirleri alması gerektiği ifade edildi.

08.05.2024 18:37
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Avrupa Parlamentosundan (AP) bir grup milletvekili, Avrupa Birliği'nden (AB), Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatan İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etti.

Fransız AP milletvekili Marina Mesure, X hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında kendisinin de bulunduğu bir grup milletvekilinin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e mektup gönderdiğini belirtti.

Marina Mesure'nin paylaşımında verdiği bilgilere göre, mektupta, İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatması ve sivillere yardım ulaştırılması için hayati önem taşıyan 2 sınır kapısının kapatılması karşısında AB'nin harekete geçmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Milletvekillerinin Refah'taki son gelişmeler ve İsrail'e yaptırım uygulanmasının görüşülmesi amacıyla AB Konseyini acilen toplantıya çağırdığı mektupta, "İsrail'in Refah'taki işgalinin devam etmesi eşi benzeri görülmemiş insani sonuçlar doğuracaktır." uyarısı yapıldı.

Yaklaşık 1,4 milyon insanın bulunduğu Refah'ta "güvenli bölge" olmadığına işaret edilen mektupta, daha önce ilan edilen güvenli bölgelerin ise geçmişte İsrail tarafından hedef alındığı belirtildi.

Von der Leyen'in "İsrail'in Refah'ı işgal etmesinin kabul edilemez olduğu ve böylesi bir durumda üye ülkelerle harekete geçileceği" ifadesinin hatırlatıldığı mektupta, AB Komisyonu Başkanı sözünü yerine getirmeye çağırıldı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Güçlü bir uluslararası tepkiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var ve AB, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlamak için yetkisi dahilindeki tüm tedbirleri almalıdır. İsrail'e yönelik yaptırımlar, Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin geri kalanında yürütülen bu korkunç ve pervasız askeri saldırıya verilecek tek uygun yanıttır ve AB'nin Uluslararası Adalet Divanı tarafından alınan geçici tedbirleri uygulama yükümlülüğüyle de uyumlu olacaktır."

Mektupta 67 milletvekilinin imzası bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu, İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep etti - Son Dakika

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