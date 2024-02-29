Avrupa Parlamentosu İsrail'in Gazze'deki saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi

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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısını "savaş suçu", "uluslararası insancıl hukukun ihlali" ve "soykırımın kanıtı" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

İspanyol milletvekili ve AP'nin Filistin ile İlişkiler Delegasyonunun Başkanı Manu Pineda, X'te yaptığı paylaşımda İsrail'i "terör çetesi" olarak adlandırarak, "İsrail rejiminin bizzat erişimlerini engellediği gıdayı bekleyen 100'den fazla insanı kitlesel ve ayrım gözetmeksizin öldürülmesini nasıl nitelendirebiliriz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Pineda, "Bu soykırım dünya için ahlaki bir çöküştür. Bu etnik temizlikten sorumlu olanların cezasız kalmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

İrlandalı milletvekili Mick Wallace da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının "savaş suçu" olduğunu vurgulayarak, "İsrail rejiminin savaş suçları devam ediyor ve biz hala Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere liderlerinin onları kınamasını bekliyoruz." eleştirisinde bulundu.

Wallace, Gazze'de yaşanan kıtlıktan İsrail'in sorumlu olduğunun altını çizdi.

Hollandalı milletvekili Tineke Strik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ülkeleri İsrail'in saldırılarına sessiz kalmakla suçlayarak, "İsrail'in insanlık dışı ve pervasız politikası öldürmektir. ya yiyecek, su ve tıbbi bakımı engelleyerek insanların açlıktan ölmesine göz yumuyor ya da kendilerine bırakılan yardıma koşan insanlara ateş ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali"

Belçikalı milletvekili Sara Matthieu, X paylaşımında, "100'den fazla Filistinli öldü ve daha fazlası yaralı. Peki neden? Çünkü sadece hayatta kalmak için gerekli yardımları almak amacıyla kuyruğa giriyorlardı. Uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali, buna son verilmeli!" ifadelerine yer verdi.

Sloven milletvekili Matjaz Nemec, sosyal medya paylaşımında sivillere yönelik saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek, "Bu, İsrail hükümeti tarafından sivil halka yönelik bir katliamdır, uluslararası insancıl hukuk düzenine karşı bir katliamdır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırının "Gazze'de soykırım yaşandığının bir başka kanıtı olduğunu" kaydeden Nemec, "Uluslararası toplum daha ne kadar mazeret üretecek?" diye sordu.

Nemec, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki sivillere yardım eden uluslararası insani yardım kuruluşlarının personeline vize vermeyi durdurduğunu aktardı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.