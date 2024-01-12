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Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın oy hakkından mahrum bırakılması çağrısını destekliyor - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın oy hakkından mahrum bırakılması çağrısını destekliyor

Avrupa Parlamentosu'nun en az 120 üyesi, Macaristan'ın Avrupa Birliği içinde oy hakkından mahrum bırakılması çağrısı yapılan ortak mektubu imzaladı. Mektupta, Macaristan'ın hukukun üstünlüğü ilkesini erozyona uğrattığı ve AB zirvesinde karar süreçlerini bozan eylemlerde bulunduğu için AB'nin harekete geçmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Macaristan'a karşı gerekli yaptırımların uygulanması çağrısı yapılıyor. Bu adım, Ukrayna'ya mali yardımın onaylanabilmesi için toplanması öngörülen AB zirvesi öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban üzerindeki baskının artırılmasını hedefliyor.

Avrupa Parlamentosu, Macaristan\'ın oy hakkından mahrum bırakılması çağrısını destekliyor
12.01.2024 - 23:33,
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Avrupa Parlamentosunun (AP) en az 120 üyesi, Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) içinde oy hakkından mahrum bırakılması çağrısı yapılan ortak mektubu imzaladı.

Finlandiya'dan Hristiyan Demokrat AP üyesi Petri Sarvamaa'nın öncülük ettiği ortak mektupta, Macaristan'ın uzun süredir hukukun üstünlüğü ilkesini erozyona uğratmakla eleştirildiği ve son olarak aralık ortasındaki AB zirvesinde karar süreçlerini bozan eylemlerde bulunduğu için AP'nin harekete geçmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Mektupta üye ülkelere, AB Konseyindeki oy hakkından mahrum bırakmak dahil AB değerlerini korumak için Macaristan'a karşı gerekli yaptırımların uygulanması çağrısı yapılıyor.

AP'nin bu adımının bir bağlayıcılığı bulunmasa da Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali yardımın onaylanabilmesi için şubatta toplanması öngörülen AB zirvesi öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban üzerindeki baskının artırılması hedefleniyor.

AB'de bir ülkenin oy hakkından mahrum bırakılması, üye ülkelerin üçte ikisinin ve 705 üyeli AP'nin çoğunluğunun onay vermesiyle yasal olarak mümkün olsa da birlik ruhuna ağır hasar verebilecek böyle bir formülün işletilmesi pek muhtemel görünmüyor.

Kaynak: AA
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