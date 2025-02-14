Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye Kayyum Tepkisi

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(İSTANBUL) - Avrupa Parlamentosu (AP), 13 Şubat'ta kabul ettiği bir kararla, Türkiye'de muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını kınadı. Parlamento, bu uygulamanın yerel demokrasinin ihlali olduğunu ve siyasi muhalefeti "hedeflediğini" vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya olduğu hukuki süreçler ve siyasi yasak ihtimali, muhalefete yönelik baskının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

AP kararında, Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana 8'i DEM Partisi'nden, 2'si ana muhalefet partisi CHP'den olmak üzere toplam 10 belediye başkanının görevden alındığı ve yerlerine kayyum atandığı belirtildi.

AP üyeleri, demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarının keyfi şekilde görevden alınmasını ve tutuklanmasını kınadı. Kararda, mahkeme tarafından doğrulanmış güvenilir deliller sunulmadığı sürece görevden alınan belediye başkanlarının derhal serbest bırakılması, aklanması ve görevlerine iade edilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, belediye başkanlarının hükümet tarafından atanmak yerine belediye meclisleri tarafından seçilmesi gerektiği vurgulandı.

Parlamento, Avrupa Konseyi ve Venedik Komisyonu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kayyum sisteminin kaldırılmasını da talep etti. Ayrıca, Avrupa Konseyi Yüksek Temsilcisi'ne, kayyum olarak atanan ve atamaları gerçekleştirenlere yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasının değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.