Avrupa Parlamentosu Raportörü Amor'dan İmamoğlu Açıklaması

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Türk yetkililerinin İmamoğlu'na saldırıları durmaksızın devam ediyor" dedi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de şaşırtıcı bir gün" ifadesini kullandı ve şunları kaydetti:

"Milyonlarca kişi cumhurbaşkanı adaylarını seçmek için demokratik bir uygulama kapsamında oy kullanırken, Türk yetkililerinin Ekrem İmamoğlu'na karşı saldırıları durmaksızın devam ediyor. Artık resmen tutuklandı ve İstanbul belediye başkanlığı görevi, geçici olarak askıya alındı.

İstanbul'u ve İstanbulluları seviyorum. Gerektiğinde demokrasiyi ve vatandaş olarak haklarını savunmak için her zaman sokakları doldurur. Geçmişte oldu, şimdi oluyor ve gelecekte de olacak. Avrupa'nın en canlı şehri. Ekrem İmamoğlu, bu ruhu temsil ediyor."