Avrupa ve Çin Yeşil Dönüşümde İşbirliği Yapmalı

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ROMA, 6 Aralık (Xinhua) -- Uygulamalı ekonomi alanında uzmanlaşmış Roma merkezli Centro Europa Ricerche düşünce kuruluşunun Bilim Komitesi Başkanı Paolo Guerrieri, Avrupa ve Çin'in "yeşil dönüşüme giden yolda birbirlerini tamamladıklarını" söyledi.

Guerrieri, perşembe günü Xinhua'ya verdiği demeçte Çin'in yeşil dönüşümü "sanayisini modernize etmek için bir fırsat" olarak gördüğünü vurgulayarak, Avrupa ve Çin'in sürekli diyalog halinde olması gerektiğini söyledi.

Centro Europa Ricerche, perşembe günü İtalya, Avrupa ve Çin'deki enerji dönüşümünü analiz eden bir rapor yayımladı.

Çin'in rüzgar ve güneş enerjisi üretimindeki başarılarına vurgu yapılan raporda 2023 yılında Çin'in rüzgar enerjisi üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 66 oranında artış görüldüğü belirtiliyor.

Rapora göre Avrupa ile karşılaştırıldığında Çin'in rüzgar ve güneş enerjisi üretimini daha hızlı şekilde ikiye katlaması bekleniyor.