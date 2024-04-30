Avrupa'ya son 3 yılda ulaşan düzensiz göçmenlerden 50 binden fazla refakatsiz çocuk kayboldu - Son Dakika
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Avrupa'ya son 3 yılda ulaşan düzensiz göçmenlerden 50 binden fazla refakatsiz çocuk kayboldu

Avrupa\'ya son 3 yılda ulaşan düzensiz göçmenlerden 50 binden fazla refakatsiz çocuk kayboldu

Avrupa'ya son 3 yılda ulaşan düzensiz göçmenlerden 50 binden fazla refakatsiz çocuğun ortadan kaybolduğu, çocukların çoğunun suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği kaydedildi. Belçika medya kuruluşları de Standaard, VRT ve Knack'in Lost in Europe adlı araştırmacı gazetecilik kuruluşuyla yaptığı çalışmaya göre, 2021-2023 yıllarında yanlarında yakınları olmadan Avrupa'ya giden 51 bin 433 çocuk düzensiz göçmenden haber alınamıyor.

30.04.2024 13:05
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Avrupa'ya son 3 yılda ulaşan düzensiz göçmenlerden 50 binden fazla refakatsiz çocuğun ortadan kaybolduğu, çocukların çoğunun suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği kaydedildi.

Belçika medya kuruluşları de Standaard, VRT ve Knack'in Lost in Europe adlı araştırmacı gazetecilik kuruluşuyla yaptığı çalışmaya göre, 2021-2023 yıllarında yanlarında yakınları olmadan Avrupa'ya giden 51 bin 433 çocuk düzensiz göçmenden haber alınamıyor.

Bu çocukların organize suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği veya zorla çalıştırıldıkları tahmin ediliyor.

En fazla kayıp refakatsiz çocuk 22 bin 899 ile İtalya'da kaydedildi.

İtalya'yı sırasıyla Avusturya (20 bin 77), Belçika (2 bin 241), Almanya (2 bin 5) ve İsviçre (1226) izlerken, Yunanistan ve Polonya gibi düzensiz göçün yoğunlukla yaşandığı ülkelerden veri temin edilemedi.

Araştırma kapsamında 32 ülkeden 13'ü veri sağlamadığı için gerçek sayının "çok daha yüksek olduğu" tahmin ediliyor.

"Rakamlar endişe verici"

Kayıp çocuklar konusunda 27 ülkede faaliyet gösteren Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu Avrupa'da Kayıp Çocuklar Genel Sekreteri Aagje leven, rakamların "endişe verici" olduğunu vurgulayarak, "Kayıp refakatsiz çocuklarla ilgili raporların sayısındaki artış, yüzeyin altında beliren dev buz dağını belirgin şekilde gösteriyor." değerlendirmesi yaptı.

"Göç sistemi çökmüş durumda ve insanlar çatlakların arasına düşüyor"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Lost in Europe'a verdiği demeçte, "Sığınmacılar AB üyesi bir ülkede kayıt altına alınıyor, sonra kaçıyor ya da kaçakçıların yardımıyla başka bir üye ülkeye gidiyor. Göç sistemi çökmüş durumda ve insanlar çatlakların arasına düşüyor." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 40 bin refakatsiz çocuğun Avrupa'ya giriş yaptığını belirten Johansson, yeni göç anlaşması ile sistemin düzeltileceğini ve anlaşmanın parçası olarak refakatsiz çocukların otomatik olarak iltica prosedürüne dahil edileceğini kaydetti.

Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumu (Fedasil) yerel medyaya yaptığı açıklamada, 2021'de 831, 2022'de 578 ve 2023'te 832 vakanın raporlandığını bildirerek, bu vakaların çoğunda çocukların yerleştirildikleri merkezlerde kaybolduğunu aktardı.

Aynı çalışmanın 2018-2020 yıllarını kapsayan bulgularında, Avrupa'daki kayıp çocuk sayısı 18 bin 292 olarak saptanmıştı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Avrupa Birliği, Suç, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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