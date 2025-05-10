Avrupalı Liderler Kiev\'de Ateşkes Gününü Görüştü

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri Kiev'e gitti. Otuz günlük ateşkes planının Rusya tarafından kabul edilmesi için baskıyı artırmak isteyen Avrupalı liderler yaptırım kartını da cepte tutuyor.Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ortak ziyaret gerçekleştiriyor. Liderler, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer Kiev'e gitmek için önce trenle Ukrayna'nın komşusu Polonya'ya ulaştı. Daha sonra bu liderlere Polonya Başbakanı Donald Tusk da katıldı.

Bu, dört Avrupa ülkesi liderinin Ukrayna'ya düzenlediği ilk ortak ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Yaptırım planı

Reuters'a konuşan bir Fransız diplomatik kaynak, Kiev'deki zirvede ABD ve Avrupalı ülkelerin 30 günlük ateşkes önerisinin ele alınacağını söyledi. Fransız kaynak, söz konusu önerinin Rusya tarafından reddedilmesi halinde bu ülkeye ortak yaptırımlar uygulanmasının planlandığını belirtti.

Dört liderin ortak açıklamasında da "ABD ile birlikte, adil ve kalıcı barışa yönelik görüşmelere alan açılabilmesi için Rusya'yı tam ve koşulsuz bir 30 günlük ateşkesi kabul etmeye davet ediyoruz" denildi. Liderler, "Ukrayna'ya desteğimizi artırmaya devam edeceğiz. Kalıcı bir ateşkesi kabul edene dek Rusya'nın savaş makinesi üzerindeki baskıyı da artıracağız" uyarısında bulundu.

Kiev, daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmişti. Ancak bu öneriye sıcak bakmayan Moskova, Batı'nın silah tedarikini durdurmasını ve Kiev'in seferberlik çabalarına son vermesini şart koşuyor. Ukrayna ve Batılı müttefikleri ise bu şartları reddediyor.

Kremlin: Ukrayna için avantaj olur

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bugün Amerikan haber kanalı ABC'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir ateşkesi kabul etmesi için öncelikle Ukrayna'nın müttefiklerinin Kiev'e silah göndermeyi bırakması gerektiğini yineledi. Aksi takdirde Rus ordusunun cephede "kendinden emin bir şekilde ilerlediği" şu dönemde ateşkesin "Ukrayna için bir avantaj" olacağını iddia eden Peskov, Kiev'in "derhal müzakerelere başlanması için hazır olmadığını" da savundu.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı zaferinin 80'inci yıl dönümü vesilesiyle Ukrayna savaşında 8-10 Mayıs tarihleri arasında tek taraflı olarak ateşkes ilan etmişti.Kiev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ilan edilen ve bu gece yarısı sona erecek olan üç günlük ateşkesi "gösteriş" olarak tanımlıyor. Bu kısa ateşkes süreci ayrıca Moskova ve Kiev'in karşılıklı ihlal suçlamalarına sahne oluyor.

Putin, dün Zafer Günü kutlamaları kapsamında Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen törende Rusya'nın müttefiki olan ülkelerin liderlerini ağırlamıştı.