Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı - Son Dakika
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Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı

Küfürlü şeriat paylaşımı sonrası, ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçlamasıyla gözaltına alınan Avukat Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.02.2024 10:06  Güncelleme: 10:56
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Avukat Feyza Altun'un hakkında sosyal medyadaki şeriatla ilgili paylaşımı sonrasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Altun bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TÜRKİYE LAİK BİR ÜLKEDİR"

Başlatılan soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Arama sonrasında Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek." dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atmasını kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Farsça bir şiire gelen yoruma, "Şeriate s......" ifadeleriyle karşılık verdi. Bir süre sonra tweeti silen Altun'a tepkiler dinmedi. Avukat hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı

Feyza Altun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Ali Durmaz: Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. NOKTA 180 141 Yanıtla
  • Gipsy King: Bir avukat olarak, bu paylaşımından dolayı ceza almayacağını çok iyi bildiği için, güzelce kendi reklamını yapmış oldu ! 215 74 Yanıtla
  • mesut yuksel: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet demokratik ve laik kalacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sonsuza dek yolundayız ATAM. 118 107 Yanıtla
  • Serdar Ayse Aladağ: Ataturke küfretse tutuklanırdı. Ama ALLAH'IN kuranda yazılı kanunu olan şeriate küfretmek serbest, öyle mi ? Bunun hesabını ALLAH'A nasıl vereceksiniz, gerçekten merak ediyorum ? Öleceğiniz günü bekleyin. Bakalım o zaman kime döndürülüyorsunuz... 124 67 Yanıtla
  • Deniz Can: Güzel tesbit. Koluna taktıkları hatunlardan da belli. Satanizm reklamı şovu.... 59 76
  • Kamuran Sertkaya: evet belki hukuk nezninde ceza almaz ama ya şeriat sevdalısı birisi tarafından cezalandırılırsa ne olacak? 64 68 Yanıtla
  • Emir Emir: HANIM HAKLI,SİYASİ FİKRİNİ BEYAN ETMİŞ,KOMÜNİZM,BUDİZM İSTEMİYORUM DENİLEBİLİYORSA,MEVCUT YÖNETİMİ İSTİYORUM DİĞERLERİNİ İSTEMİYORUM DEMEK NE ZAMAN SUÇ OLDU. 51 66 Yanıtla
  • Korul Nuri: Sucu tespit edilenin faturasi arkadan gelir.Gelmesse zaten sokakta kesiyorlar naylon fatura :) 49 31 Yanıtla
  • Ferdi durmuş: Siyasi fikrini beyan etmemiş insanların inancına küfretmiş ŞERİAT kuran ve sünnet demek ALLAH (c.c) koyduğu kanunlar demek bunu istemiyor olabilir dile de getirebilir ama burda insanların kutsalına küfür etmek var 17 7
  • Cihangir Reyhan: Bencede haklı. peki başka biri çıkıp laikliği demokrasiyi istemiyorum deyince neden linç ediliyor. Onlara neden saygı yok. 11 7
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