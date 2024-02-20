Avukat Feyza Altun serbest bırakıldı

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Diyanet serbest bırakılan Feyza Altun için harekete geçti

İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Avukat Feyza Altun'un hakkında sosyal medyadaki şeriatla ilgili paylaşımı sonrasında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Dün gözaltına alınan Altun bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TÜRKİYE LAİK BİR ÜLKEDİR"

Başlatılan soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Arama sonrasında Altun gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek." dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altun, sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Altun, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atmasını kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.