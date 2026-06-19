Avukat Mehmet Pehlivan'ın Tutukluluğuna Tepki - Son Dakika
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Avukat Mehmet Pehlivan'ın Tutukluluğuna Tepki

19.06.2026 20:56
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İstanbul Barosu, Av. Mehmet Pehlivan'ın bir yıldır tutuklu olmasını haksız bir hak gaspı olarak nitelendirdi.

(İSTANBUL) Avukat Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğunun birinci yılında İstanbul Barosu'nda bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Bir yılı bulan bu tutsaklık süreci, istisnai bir tedbir olması gereken tutuklamanın, savunmayı cezalandırma ve sindirme aracına dönüştürüldüğünün en net göstergesidir. Başından itibaren haksız olan ve sürdürülen bu tutukluluk ve tecrit hali, meslektaşımızın kişi özgürlüğünü ihlal ettiği gibi doğrudan doğruya müvekkillerinin adil yargılanma hakkını da tehdit etmektedir" denildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğunun 1. yılında, İstanbul Barosu'nda bir açıklama yapıldı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'nun da katıldığı açıklamada avukat Deniz Yavuzyılmaz basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasını Mehmet Pehlivan ile dayanışma amaçlı gerçekleştirdiklerini belirten Yavuzyılmaz, "Bugün, meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan'ın haksız tutsaklığının birinci yılı vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle belirtmek isterim ki bu tutuklama bir bireyin özgürlüğünden mahrum bırakılmasının ötesinde, bağımsız savunmaya yönelik organize ve ağır bir saldırıdır" dedi. Yavuzyılmaz şunları söyledi:

"MESLEKTAŞIMIZIN TUTUKLANMASININ YEGANE NEDENİ, GÖREVİNİ HAKKIYLA YERİNE GETİRMESİDİR"

"Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasının yegane nedeni, avukatlık mesleğinin gereği olan bağımsız savunma görevini ifa etmesi ve bu görevini de hakkıyla yerine getirmesidir. Meslektaşımıza yöneltilen iddialar; bir avukatın hukuki temsilin temel bir bileşeni olan meşru savunma stratejilerini yürütmesinin, 'örgütsel faaliyet' şeklinde asılsızca çarpıtılmasından ibarettir."

Halbuki Avukatlık Kanunu son derece açıktır; bir avukatın mesleki faaliyetlerinden ötürü soruşturulabilmesi için Adalet Bakanlığı'nın izni şarttır. Ancak meslektaşımız hakkında bu yasal güvence kasten yok sayılmış, kanun açıkça çiğnenerek yalnızca yönlendirmeli itirafçı beyanlarına ve asılsız niyet okumalarına dayanılarak tutuklama kararı verilmiştir. Yalnızca meslektaşımız yönünden değil; dosyada bulunan ifadelerin yasak usullerle alındığı, kişilerin iradelerinin sakatlandığı da yargılama sürecinde ortaya çıkmaktadır.

Bu ifadeler dediğim gibi, meslektaşımızın tutuklanmasına ve yargılanmasına da gerekçe yapılmıştır. Yargılama aşamasında yöneltilen isnatların nasıl elde edildiği belli olmayan, soyut, içi boş, kurgusal ve tamamen iftira niteliğindeki yalan beyanlara dayandığı da ortaya konmuştur. Dosyadaki gerçek de açıktır: Mehmet Pehlivan yalnızca avukatlık yapmıştır.

"SAVUNMAYI CEZALANDIRMA VE SİNDİRME ARACINA DÖNÜŞTÜ"

Dediğim gibi tüm bunlar basit bir usul hatası değil, apaçık bir hak gaspıdır. Bir yılı bulan bu tutsaklık süreci, istisnai bir tedbir olması gereken tutuklamanın, savunmayı cezalandırma ve sindirme aracına dönüştürüldüğünün en net göstergesidir. Başından itibaren haksız olan ve sürdürülen bu tutukluluk ve tecrit hali, meslektaşımızın kişi özgürlüğünü ihlal ettiği gibi doğrudan doğruya müvekkillerinin adil yargılanma hakkını da tehdit etmektedir.

Asıl hedefin ne olduğunu çok iyi biliyoruz: Bu yargı kuşatmasıyla avukatlık mesleği kriminalize edilmek istenmekte, etkin avukatlık pratiği suç sayılarak tüm savunma makamı üzerinde caydırıcı bir korku iklimi yaratılması amaçlanmaktadır. Ancak Mehmet Pehlivan'ın da altını çizdiği gibi: Mehmet'in üye olduğu tek örgüt, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu'dur. Yani bu ülkenin onurlu savunma geleneğidir"

Açıklama şöyle sona erdi:

"Biz avukatlar teslim olmayız; korkutma ve susturma çabalarına boyun eğmeyiz. Mesleki faaliyetimizin suç sayılmasını ve avukatlık pratiğimize boyun eğdirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz. Meslektaşımız Av. Mehmet Pehlivan'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyor, bağımsız savunma hakkı sağlanana dek bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi duyuruyoruz"

Kaynak: ANKA

İstanbul Barosu, Mehmet Pehlivan, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukat Mehmet Pehlivan'ın Tutukluluğuna Tepki - Son Dakika

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