Avukat Sönmez: İsrail'in İdam Yasası Uluslararası Hukuka Aykırı

Avukat Gülden Sönmez, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik çıkardığı idam cezası yasasının savaş hukuku, insan hakları ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirterek, kararın önlenmesi için uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Sönmez, İsrail Meclisi'nden geçen karar hakkında, 25 Filistinli esir ve esir yakını adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 2026 verilerine göre 9 bin 800 civarında Filistinli esirin İsrail hapishanelerinde tutulduğunu, bunlardan 350'sinin çocuk, 84'ünün kadın olduğunu belirtti.

İsrail'in idam yasasının soykırım suçunun bir parçası olduğunu vurgulayan Sönmez, bu kararın tüm uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler'in İsrail'e uyarı kararı vermesi gerektiğini söyleyerek, dünya üzerindeki tüm hukukçuların girişimde bulunmasının önleyici rol oynayabileceğini kaydetti.