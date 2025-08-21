Avukatın Ağaç Koruma Mücadelesi - Son Dakika
Avukatın Ağaç Koruma Mücadelesi

Avukatın Ağaç Koruma Mücadelesi
21.08.2025 12:00
İzmir'de avukat Yusuf Akın, sulama kesintisi nedeniyle ağaçları korumak için belediyeye suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de mahallesindeki parkta bulunan ağaçları kurumaması için sulayan avukat Yusuf Akın, park ve bahçelerin su aboneliklerini geçici olarak iptal ettikleri gerekçesiyle belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yetersiz yağışlar, artan sıcaklıklar ve bilinçsiz tüketime bağlı olarak içme suyu barajlarındaki su seviyelerinin kritik seviyelere gelmesi nedeniyle İzmir'de düzenli su kesintileri devam sürüyor.

Su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentte su tüketimini azaltmak ve suyu tasarruflu kullanmak için aldığı karar kapsamında belediyeye ait yoğun su harcayan park ve bahçelerin aboneliklerinin geçici olarak iptal edileceğini 22 Temmuz'da duyurdu.

Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde yaşayan avukat Yusuf Akın, park ve bahçelerin aboneliklerinin geçici olarak iptal edilmesi nedeniyle sulanamayan ağaçların kurumaması için her gün evinden doldurduğu kova ve pet şişelerle ağaçları sulamaya başladı.

Oğlu ile ağaçların yağış mevsimine kadar dayanmasını sağlamaya çalışan Akın, park ve bahçelerin aboneliklerinin geçici olarak iptal edilmesi ve ağaçların sulanmaması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi yetkilileri hakkında "kamu malına zarar vermek" ve "görevi ihmal" suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Avukat Akın, yeşil alanların insanlar üzerinde hem psikolojik hem fiziksel birçok olumlu etkiye sahip olduğunu söyledi.

Ormanları ve ağaçları korumanın gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirten Akın, küçük de olsa yaptığı sulamayla doğaya sahip çıkmaya çalıştığını vurgulayarak, belediyenin bu konuda daha fazla adım atması gerektiğini ifade etti.

İZSU'nun aldığı kararla ağaçları ölüme terk ettiğini öne süren Akın, şöyle devam etti:

"Havuzların, hamamların, inşaat şirketlerinin suları kesilmedi. Bu işler ertelenebilir ama ağaçların sulanması ertelenemez. Ağaçlar bizim ve çocuklarımızın geleceğidir ve hepimiz kadar değerlidir. Bir canlının ölümünü bu şekilde hoyratça izlemek hiçbir şekilde kamu görevlilerine yakışmaz. İzmir'in çevresinde Kemalpaşa ilçesinde ve Agora Ören Yeri'nde bir sürü suyumuz boşa akmakta. Bunlar tankerlerle buraya getirilebilir. Sosyal faaliyetleri, eğlenceleri, buna bağlı olarak belediyenin ayırmış olduğu tüm bütçelerin, bu ağaçlar için ayrılması gerekmektedir."

Şehrin bilinçli olarak çölleştirildiğini iddia eden Akın, "100-120 litre suyla bu genç yaştaki ağaçları korumaya çalışıyorum. Oğlum ile gece yarılarına kadar küçük ağaçlarımıza su taşıyorum. 5 litrelik su, bu ağaçların ömrünü 10 gün uzatabilir. Ben bir avukat olarak bunu yapabiliyorsam, 37 bin personelle İzmir Büyükşehir Belediyesi, bine yakın personeli olan Bayraklı Belediyesi de bu duruma bir çözüm üretebilir." diye konuştu.

Babasının sulama çalışmalarına destek veren 8 yaşındaki Yusuf Çınar Akın ise "Suluyoruz ama artık bir şey değişmiyor. Sulasak da zaten hepsi kurudu. Yine de sulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yusuf Akın, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, izmir

Son Dakika Güncel Avukatın Ağaç Koruma Mücadelesi - Son Dakika

Avukatın Ağaç Koruma Mücadelesi
