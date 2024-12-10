Avukatın Nitelikli Dolandırıcılığı: 10 Yıl Hapis İstemi

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Ankara'da bir avukatın, gerekmediği halde "teminat ücreti" adı altında müvekkilinin eşinden aldığı parayı ödemeyerek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, avukat İ.B.T. müvekkilinin eşi T.K'yi arayarak, asliye hukuk mahkemesinde görülen tazminat davası için 221 bin lira teminat ücreti yatırmaları gerektiğini, mahkemenin birkaç gün sonra teminatı iade edeceğini söyledi.

Banka hesaplarında yeterli miktar bulunmayan T.K. avukata para göndermesi için kızından yardım istedi. Kızı da kredi kartı üzerinden avukat İ.B.T'ye 215 bin lira gönderdi.

Paranın hesaba yatmasının ardından avukat, T.K'nin telefonlarını açmadı. Bunun üzerine asliye hukuk mahkemesinin kalemini arayan T.K, davada herhangi bir teminat ücretinin yatırmasına gerek olmadığını öğrenmesi üzerine avukat tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

"Tam 5 kere o parayı ödemeye çalıştım"

Avukat İ.B.T. ifadesinde, mağduru uzun yıllardır tanıdığını, aralarında komşuluk ilişkisi bulunduğunu belirterek, şu beyanda bulundu:

"Eşinin tazminata ilişkin bir davası vardı. İki tane dava açılmasını istedi. Çok dava almak istemediğim için yüksek rakam söyledim. O gün anlaştık, ödemeyi kredi kartıyla yaptılar. 220 bin lira civarı para aldık. Ancak bir gün sonra müşteki rahatsız olduğunu ve vekaletname çıkartamayacağını söyledi. Sonra müşteki beni aramaya başladı, 17 kez aramış. Telefonu açtığımda bana ulaşamadığını, vekaletname vermeyeceğini, ücretin çok yüksek olduğunu söyledi. Ben de kendisine kredi kartından para alındığını, hemen iade olmayacağını, komisyon farkı olduğunu söyledim."

Müştekinin kızıyla yazışarak, ödeme yapmak için çalıştığını ancak anlaşma sağlayamadıklarını öne süren İ.B.T, "Bugüne kadar tam 5 kere o parayı ödemeye çalıştım. Kendisine ödeme yapacağımı söyledim. 'Anlaşma yapalım' dedim maalesef olmadı. Asliye hukuktaki davayı takip edemedim, çünkü dava açıldıktan sonra azledildim." ifadelerini kullandı.

10 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, sanığın gerçeğe aykırı beyanlarla müştekiden para aldığı, bunu da iade etmeyerek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği ifade edildi.

Sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.