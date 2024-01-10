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Avukatın Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddiasıyla Yakalandı - Son Dakika
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Avukatın Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddiasıyla Yakalandı

İstanbul'da bazı semtlerde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen avukat Umut G. ile birlikte çalıştığı Serdar A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Umut G.'nin avukat kimliğini kullanarak polis kontrol noktalarından aramalara takılmadan geçtiği, bu durumu kullanarak uyuşturucu taşıdığı da öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve satışa hazır malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Avukatın Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İddiasıyla Yakalandı
10.01.2024 - 10:49,
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İSTANBUL'da bazı semtlerde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen avukat Umut G. ile birlikte çalıştığı Serdar A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Umut G.'nin avukat kimliğini kullanarak polis kontrol noktalarından aramalara takılmadan geçtiği, bu durumu kullanarak uyuşturucu taşıdığı da öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu, Beşiktaş'ta gibi ilçelerde Umut G. isimli bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, bir süre Umut G.'yi takip etti. Ekipler, yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde İstanbul Barosu'na kayıtlı Umut G.'nin avukatlık kimliğini kullanarak polis uygulamaları ve kontrollerinden aramaya girmeden kolayca geçebildiğini, uyuşturucuyu rahatça taşıdığını belirledi. Çalışmaların ardından Umut G. ve birlikte hareket ettiği Serdar A. uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. 115 gram skunkla yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, fişek diye tabir edilen satışa hazır paketler halinde, toplam 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk, bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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