Avukatlar ve İYİ Parti'den Ankara'da etkinlikler - Son Dakika
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Avukatlar ve İYİ Parti'den Ankara'da etkinlikler

Avukatlar ve İYİ Parti\'den Ankara\'da etkinlikler

Türkiye Barolar Birliği önünden Anıtpark'a yürüyüş ve Büyük Savunma Mitingi düzenlenecek. İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda seçim yapılacak. CHP Genel Başkanı Manisa'da belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yeni metrobus aracının test sürüşüne katılacak.

27.04.2024 09:02  Güncelleme: 09:05
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10.30- Türkiye Barolar Birliği ve barolar öncülüğünde avukatlar,  "şiddete ve angaryaya karşı meslek onurunu ve emeği savunmak için" Türkiye Barolar Birliği önünden Anıtpark'a yürüyecek ve burada "Büyük Savunma Mitingi" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - ANKARA)

11.00- İYİ Parti'nin ATO Congresium'da toplanacak 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan ve parti organları için seçim yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI-ANKARA)

13.00 - 14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI - MANİSA)

14.30- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yüzde 100 Elektrikli, 420 Yolcu Kapasiteli Yeni Metrobüs Aracının Test Sürüşü"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Avukatlar ve İYİ Parti'den Ankara'da etkinlikler - Son Dakika

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