Avukatlar ve İYİ Parti\'den Ankara\'da etkinlikler

Güncel

10.30- Türkiye Barolar Birliği ve barolar öncülüğünde avukatlar, "şiddete ve angaryaya karşı meslek onurunu ve emeği savunmak için" Türkiye Barolar Birliği önünden Anıtpark'a yürüyecek ve burada "Büyük Savunma Mitingi" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI - ANKARA)

11.00- İYİ Parti'nin ATO Congresium'da toplanacak 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan ve parti organları için seçim yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI-ANKARA)

13.00 - 14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri belediye başkanlıklarını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI - MANİSA)

14.30- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yüzde 100 Elektrikli, 420 Yolcu Kapasiteli Yeni Metrobüs Aracının Test Sürüşü"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - İSTANBUL)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER…