Avustralya 2025 Çin Fuarı'nda Onur Konuğu - Son Dakika
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Avustralya 2025 Çin Fuarı'nda Onur Konuğu

Avustralya 2025 Çin Fuarı\'nda Onur Konuğu

Avustralya, 2025'te Beijing'de düzenlenecek uluslararası fuarın onur konuğu olacak.

16.05.2025 12:11
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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın onur konuğu ülke olarak davet edildiği 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı 10 Eylül'de başkent Beijing'de düzenlenecek.

Beijing Belediyesi Ticaret Bürosu Yetkilisi Zhao Qizhou perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, bu yıldan itibaren fuarın sabit bir takvime bağlanacağını ve her yıl eylül ayının ikinci haftasında çarşamba günü başlayacağını açıkladı.

Fuar, daha önce Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan ve 3 kilometrekarelik bir endüstriyel miras alanı olan Shougang Park'ta gerçekleştirilecek.

Fuar finans, kültür ve turizm, eğitim, spor, tedarik zinciri ve sağlık hizmetleri gibi sektörleri bir araya getirecek.

Beş gün sürecek fuarın ilk üç günü profesyonel ziyaretçilere, son iki günü ise halka açık olacak.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Çin Ticaret Bakanlığı ve Beijing Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Küresel Hizmet Ticareti Zirvesi de 10 Eylül'de gerçekleştirilecek.

2012'den bu yana düzenlenen Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, Çin'in dışa açılımı ve hizmet ticaretindeki gelişmelerin fırsatlarını paylaşmak amacıyla dünyanın dört bir yanından işletmeleri bir araya getiriyor.

Geçen yılki fuara, Fortune 500 listesindeki 450'den fazla şirketin yanı sıra, kendi sektörlerinde lider firmalar ile 85 ülke ve uluslararası kuruluştan temsilciler katılmıştı.

Kaynak: Xinhua

Avustralya, Ekonomi, Kültür, Finans, Turizm, Güncel, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya 2025 Çin Fuarı'nda Onur Konuğu - Son Dakika

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