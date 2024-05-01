Avustralya Başbakanı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Maddi Destek Sağlayacak - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Maddi Destek Sağlayacak

Avustralya Başbakanı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Maddi Destek Sağlayacak

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülke genelinde kadına yönelik şiddete karşı düzenlenen protestoların ardından kadınların aile içi şiddet ve baskılardan kurtulmasına olanak sağlamak için yeni bir maddi destek sağlanacağını açıkladı. Albanese, hükümetin gelecek 5 yılda şiddet mağduru kadın ve çocuklara yaklaşık 600 milyon dolar destek sağlanacağını duyurdu. Ayrıca, kadına şiddet, çocuk ve gençleri hedef alan içeriklerin engellenmesi için de yeni önlemler alacaklarını belirterek, pornografinin yasaklanması ve çocukları zararlı içeriklerden uzaklaştırma teknolojileri gibi önlemlerin de gündemde olduğunu aktardı.

01.05.2024 10:59
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülke genelinde kadına yönelik şiddete karşı düzenlenen protestoların ardından kadınların aile içi şiddet ve baskılardan kurtulmasına olanak sağlamak için yeni bir maddi destek sağlanacağını açıkladı.

Avustralya'da aile içi şiddeti "ulusal kriz" olarak niteleyen Albanese, hükümetin gelecek 5 yılda şiddet mağduru kadın ve çocuklara yaklaşık 600 milyon dolar destek sağlanacağını duyurdu.

Albanese, kadına şiddet, çocuk ve gençleri hedef alan içeriklerin engellenmesi için de yeni önlemler alacaklarını belirterek, pornografinin yasaklanması ve çocukları zararlı içeriklerden uzaklaştırma teknolojileri gibi önlemlerin de gündemde olduğunu aktardı.

Yerel yetkililerle görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Albanese, "Bunu bir sorun olarak ortadan kaldırdığımızda mutlu olacağım." dedi.

Albanese, hükümetin 3 ayda konuyu yeniden görüşmek için toplanacağını kaydetti.

Avustralya'da nisanda ülke genelinde kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla 17 protesto düzenlendi. Melbourne kentindeki protestoya, yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avustralya Başbakanı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Maddi Destek Sağlayacak - Son Dakika

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