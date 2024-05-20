Avustralya Başbakanı, Sosyal Medya Kullanımında Daha Katı Yaş Sınırlamaları İçin Destek Verdi - Son Dakika
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Avustralya Başbakanı, Sosyal Medya Kullanımında Daha Katı Yaş Sınırlamaları İçin Destek Verdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Avustralyalı gençleri sosyal medyanın zararlarından korumak için daha güçlü önlemler alınması gerektiğini belirterek, sosyal medya kullanımında yaş sınırlamalarının artırılması çağrısına destek verdi. News Corp Australia gazeteleri tarafından başlatılan kampanya, sosyal medya erişiminde alt yaş sınırının 13'ten 16'ya çıkarılmasını talep etmektedir. Başbakan Albanese, ailelerin çocuklarının çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda endişe duyduğunu ve güçlü önlemler almanın önemli olduğunu vurguladı. Federal hükümet, sosyal medyanın etkilerine dair bir anket yapmayı planlarken, bazı eyaletler de kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

20.05.2024 14:00
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KANBERRA, 20 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya kullanımında daha katı yaş sınırlamaları getirilmesi girişimine desteğini açıkladı.

Albanese, Pazar günü yaptığı açıklamada Avustralyalı gençleri sosyal medyanın yıkıcı zararlarından korumak için güçlü önlemler alma vaktinin geldiğini söyledi.

News Corp Australia çatısı altındaki gazeteler Pazar günü Bırakın Çocuk Olsunlar adında bir kampanya başlatarak, Avustralya'da sosyal medya erişiminde alt yaş sınırının 13'ten 16'ya çıkarılması çağrısı yaptı.

Albenese, Pazar günü öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında kampanyayı, Avustralyalı aileleri endişelendiren bir soruna olumlu bir yanıt olarak niteledi.

Albenese, "Aileler çocuklarının çevrimiçi olarak erişebildikleri şeyler hakkında endişe duyuyor. Bu durum ülkede önemli bir toplumsal mesele teşkil ediyor" dedi.

Başbakan, "Sosyal medyanın etkileri konusunda her ebeveyn endişeleniyor. Güçlü önlem almanın zamanının geldiğini düşünüyorum, ancak bu güçlü önlemin etkili olmasını da sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Federal hükümet, Mayıs ayının başlarında sosyal medyanın etkilerine dair bir anket yapmayı planladığını duyurmuştu. Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas, 14 yaş altındaki çocuklara sosyal medyanın yasaklanmasının yasal açıdan uygulanabilirliğini araştırmak üzere eski bir yüksek mahkeme başkanını görevlendirdi.

Avustralya'nın en büyük üç eyaleti olan Victoria, Yeni Güney Galler ve Queensland'in başbakanları da Pazar günü yaptıkları açıklamalarla News Corp'un kampanyasına destek açıkladı.

Sosyal medyada yaş teyidi teknolojilerinin etkinliğinin ve çocukların ruh sağlığına olumlu etki edip etmediklerin test edilmesi için 2024-2025 federal bütçesinden 6,5 milyon Avustralya doları (4,3 milyon ABD doları) ayrıldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Avustralya Başbakanı, Sosyal Medya Kullanımında Daha Katı Yaş Sınırlamaları İçin Destek Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya Başbakanı, Sosyal Medya Kullanımında Daha Katı Yaş Sınırlamaları İçin Destek Verdi - Son Dakika
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