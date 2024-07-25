Avustralya'da 55 Yıl Önce Batan Geminin Enkazı Bulundu

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KANBERRA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'nın ulusal bilim ajansından araştırmacılar, 55 yıl önce batan bir geminin enkazını keşfederek ülkenin en büyük denizcilik gizemlerinden birini çözdü.

Noongah adlı motorlu yük gemisinin 25 Ağustos 1969'da ülkenin doğu kıyısındaki Newcastle ve Townsville şehirleri arasında çelik taşırken fırtınaya yakalanarak batmasının ardından Avustralya denizcilik tarihinin en büyük kazazede arama çalışmalarından biri başlatılmıştı.

Olay sırasında gemide bulunan 26 kişilik mürettebattan 21'i hayatını kaybetmişti. Cesetlerden sadece biri bulunurken geminin enkazının yeri ise hiçbir zaman tespit edilemedi.

İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) Perşembe günü yaptığı açıklamada 71 metrelik yük gemisinin tabanda çakılı kaldığı yerin tespit edildiğini duyurdu.

CSIRO'nun Investigator adlı gelişmiş araştırma gemisi Haziran 2024'te tanımlanamayan bir gemi enkazını tarayarak video görüntüleri ve yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalama verileri topladı.

Yeni Güney Galler Miras Listesi kurumu ve The Sydney Project adlı sivil toplum kuruluşundan uzmanlarla işbirliği yapan ekip, enkazın Noongah gemisine ait olduğunu tespit etmeyi başardı.

Araştırmada enkazın 170 metre derinlikte dik bir şekilde durduğu belirlendi.

CSIRO'nun Deniz Ulusal Tesisi'nden Matt Kimber, aralarında hayatta kalan mürettebat üyeleri ve ölen denizcilerin ailelerinin de bulunduğu paydaşları Investigator araştırma gemisinin ulaştığı sonuç hakkında bilgilendirdi.

CSIRO tarafından toplanan veriler ve görüntüler, The Sydney Project tarafından enkaza ait başka görüntüler toplamak üzere yapılacak bir dalışın planlanması için proje ortaklarına teslim edildi.