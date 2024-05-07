Avustralya\'da Aborjin Kemik Kalıntılarına Saygısızlık İddiası

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Avustralya'da Tazmanya Aborjin Merkezi (TAC), adli tabipliğin, ofise kağıt torbalar içinde Aborjinlere ait kemik kalıntıları bırakmasının "saygısızlık ve umursamazlık" olduğu eleştirisinde bulundu.

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberine göre, TAC ofisine, 4 kanıt poşeti içerisinde Aborjin soyuna ait kemik kalıntıları teslim edildi.

TAC'ın kampanya yöneticisi Nala Mansell, kemik kalıntılarını teslim şeklinin "tam bir saygısızlık ve umursamazlık" olduğunu belirtti.

Kalıntıları teslim eden adli tabiplikte görevli polisin "İşte atalarınızın kemikleri. Bunları size bırakmam istendi." dediğini aktaran Mansell, "Yüzlerce yıldır Aborijinlerin kalıntılarının uluslararası müzelere gönderilmesiyle uğraşmak zorunda kalan Aborjin toplumu için korkunç bir durum." ifadesini kullandı.

Mansell, atalarından kalan kalıntıların ilk kez bu şekilde iade edilmediğine dikkati çekerek, kısa süre önce çikolata ve puro kutularının içinde kalıntılar teslim aldıklarını da kaydetti.

Teslim edilen torbalardan birinin içindeki kemiklerin 2022'de Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin güneydoğusundaki Carlton Sahili'nde, diğer üçündeki kemiklerin ise 2016'da eyaletin batısındaki Low Rocky Point'de bulunduğu açıklandı.

Gelişmiş DNA testleri için ulusal laboratuvara gönderilen kalıntılara yapılan radyokarbon tarihlendirmesi sonucunda kalıntıların Milattan Sonra (MS) 772 ile 890 yılları arasına ait olmasının yanı sıra "S Haplogrubu" olarak bilinen ve sadece Aborjinlerde bulunan bir DNA türünü içerdiği kaydedildi.

Adli tabibin kalıntıları test etme yetkisi olmadığına işaret eden Mansell, tabibin keşifleri ele alış biçimini ve Aborijin toplumunu bilgilendirme süresinin uzamasını da "ırkçılık" ve "yasaların ihlali" olarak değerlendirdi.

Mansell, başsavcıdan harekete geçerek adli tabibin Aborjin kalıntılarıyla ilgilenme sürecine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatmasını talep etti.

Öte yandan, eyalet hükümetinden bir sözcü, hükümetin, Aborjin kalıntılarına yönelik "duyarsız" davranılması nedeniyle "hayal kırıklığına uğradığını" bildirdi.

1995 tarihli Adli Tıp Yasası, adli tabibin insan kalıntılarının Aborijinlere ait olabileceğinden şüphelenmesi halinde, Aborijin toplumunun sürece dahil olabilmesi ve insan kalıntılarının saygılı şekilde ele alınmasını sağlamak için Tazmanya Aborijin Merkezi ile iletişime geçmesini gerektiriyor.