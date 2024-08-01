Avustralya'da Aborjin ve Torres Strait Adalıların yaşam şartları hedefleri gerçekleştirilemedi - Son Dakika
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Avustralya'da Aborjin ve Torres Strait Adalıların yaşam şartları hedefleri gerçekleştirilemedi

Avustralya hükümetinin yayımladığı rapora göre, Aborjin ve Torres Strait Adalıların yaşam şartlarını geliştirme hedeflerinin büyük çoğunluğu gerçekleştirilemedi. Raporda, 19 hedefin sadece 15'inin değerlendirilebildiği ve 5 hedefte ilerleme sağlansa da yeterli olmadığı belirtildi. Raporda ayrıca, yerli halkların hapse atılma ve intihar oranlarının arttığı, çocuk esirgeme hizmetleri altındaki Aborjin çocukların durumunun kötüleştiği ifade edildi. Ancak, yaşam sürelerinin artması, bebeklerin sağlıklı kiloda doğması, çocukların okul öncesi eğitime kaydolması gibi alanlarda ilerleme kaydedildiği bildirildi.

01.08.2024 13:37
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Avustralya'da yerli halklardan Aborjinlerin ve Torres Strait Adalıların yaşam şartlarını geliştirmeye yönelik raporda 19 hedefin büyük çoğunluğunun gerçekleştirilemediği bildirildi.

Avustralya hükümetinin "Closing The Gap" adlı, ülkedeki Aborjin ve Torres Strait Adalıların yaşam şartlarının geliştirilmesi hedefine ilişkin yıllık raporu yayımlandı.

Raporda 19 sosyoekonomik hedefin 15'inin değerlendirilebildiği, diğer ölçütlerin kontrolü için yeterli verinin bulunmadığı, buna göre 5 hedefte ilerleme görüldüğü, 5 hedefte ilerleme sağlansa da yeterli olmadığı, 4 hedefte gerileme olduğu ve bir hedefte herhangi bir değişim yaşanmadığı belirtildi.

Bu yerli halkların hapse atılma ve intihar oranlarının arttığına işaret edilen raporda, çocuk esirgeme hizmetleri altındaki Aborjin çocukların durumunun kötüleştiği ifade edildi.

Raporda, yerli halkların yaşam süreleri artsa da 2031 hedefi için bunun yeterli olmayabileceği ancak bebeklerin sağlıklı kiloda doğması, çocukların okul öncesi eğitime kaydolması, toprak ve deniz hakları konularında gelişme seviyesi gibi alanlarda yeterli ilerleme kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Avustralya, Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Aborjin ve Torres Strait Adalıların yaşam şartları hedefleri gerçekleştirilemedi - Son Dakika

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