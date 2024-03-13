Avustralya'da altın madeninde göçük: 30 işçi kurtarıldı, 1 işçi hala mahsur - Son Dakika
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Avustralya'da altın madeninde göçük: 30 işçi kurtarıldı, 1 işçi hala mahsur

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 30 işçi kurtarıldı. Ancak, 1 işçi hala göçük altında mahsur durumda ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Polis ve kurtarma ekipleri, olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek 29 işçiyi güvenli bir alana ulaştırdı. Ancak, 2 işçiden biri ciddi şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor.

13.03.2024 18:55  Güncelleme: 18:58
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir altın madeninde göçük meydana gelmesi sonucu mahsur kalan 30 işçi kurtarıldı, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

9News sitesinin haberine göre, eyalet polisi, Mount Clear bölgesindeki bir altın madeninin, yerel saatle 17.00 sularında çöktüğünü aktardı.

Olaya müdahale eden polis ve kurtarma ekipleri, madende güvenli bir alana sığınmayı başaran 29 işçiyi kurtardı.

Polis, güvenli alana ulaşamayan ve göçük altında mahsur kalan 2 işçiden birinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Çöken madenin altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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