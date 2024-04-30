Avustralya\'da aşırı sağcı lider hakim karşısına çıktı

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Avustralya'da aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtı Tek Ulus Partisinin (One Nation) lideri Senatör Pauline Hanson, Müslüman Senatör Mehreen Faruqi'ye yönelik kullandığı ırkçı ifadelerden ötürü hakim karşısına çıktı.

ABC News'in haberine göre, 2022'de sosyal medyada Senatör Faruqi'ye yönelik paylaşımı nedeniyle Hanson hakkında açılan davada yargılama başladı.

Sydney'de hakim karşısına çıkan Hanson, savunmasında, Faruqi'nin paylaşımının "kışkırtıcı" olduğunu ancak senatörün Müslüman olduğunu bilmediğini ifade etti.

Faruqi'nin avukatı Saul Holt, Hanson'ın, müvekkilinin dinini bildiğini iddia ederken aşırı sağcı senatör ise hakime "Kimseye dinini sormam. Hiç sormadım." dedi.

Hanson, ayrıca, Pakistan nüfusunun yüzde 97'sinin Müslüman olduğunu bilmediğini de ileri sürdü.

Senatör Pauline Hanson, söz konusu dönemde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle "çok üzgün" ve Faruqi'nin paylaşımının ise "aşağılayıcı" olduğunu aktardı.

Faruqi, 2. Elizabeth'in öldüğü Eylül 2022'de, "sömürgeleştirilmiş insanların çalınmış hayatları, toprakları ve zenginlikleri üzerine kurulmuş ırkçı bir imparatorluğun lideri için yas tutamayacağı" paylaşımında bulunmuştu.

Hanson ise bu paylaşıma "Faruqi, mutlu değil ve defolup Pakistan'a gitmeli." yanıtını vermişti.