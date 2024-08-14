Avustralya'da casusluk iddiasıyla gözaltına alınan askere Rus teknoloji firması ödeme yapmış - Son Dakika
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Avustralya'da casusluk iddiasıyla gözaltına alınan askere Rus teknoloji firması ödeme yapmış

Avustralya'da Moskova adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan asker Kira Korolev'e, devlet destekli Rus teknoloji firması RusBITech'in ödeme yaptığı öne sürüldü. RusBITech'in, Korolev'e yaptığı ödemelerin detayları da haberde yer aldı.

14.08.2024 14:47
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Avustralya'da Moskova adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan asker Kira Korolev'e, devlet destekli Rus teknoloji firması RusBITech'in ödeme yaptığı öne sürüldü.

Avustralya merkezli "The Nightly" internet sitesinin Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belgelerine dayandırdığı haberine göre, Rus ordusu için yüksek teknoloji üretimi yapan RusBITech, 14 Ağustos 2023'ten itibaren Korolev'e yüz binlerce ruble para yolladı.

Haberde, Moskova adına casusluk yaptığı iddiasıyla Avustralya'da gözaltına alınan asker Korolev'in, Rusya Savunma Bakanlığı, Dış İstihbarat Servisi (SVR) ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile sözleşmeli iş yapan devlet destekli RusBITech teknoloji firmasından 2024'ün ilk çeyreğinde 113 bin 266 ruble (41 bin 908 lira) ödeme aldığı ileri sürüldü.

RusBITech'in, Korolev'e, 2023'ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde ise 221 bin 739 ruble (82 bin 43 lira) gönderdiği kaydedilen haberde, Korolev'in bu ödemeleri Avustralya Savunma Kuvvetlerinde (ADF) çalışırken aldığının altı çizildi.

Öte yandan, Korolev'in öz geçmişinde Moskova'da 7 yıl boyunca tiyatro alanında yardımcı yönetmen olarak çalıştığının yazılı olduğu belirtilirken Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belgelerinde böyle bir kayda rastlanmadığı aktarıldı.

Avustralya'da bir çifte Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltı

Avustralya'da asker Kira Korolev ve eşi Igor Korolev, Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 12 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Rusya doğumlu Avustralya vatandaşı çift, Avustralya Savunma Kuvvetlerine (ADF) ait belgeleri Rusya ile paylaşmakla suçlanmıştı.

Gözaltına alınan çift, casusluk suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Avustralya, Moskova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da casusluk iddiasıyla gözaltına alınan askere Rus teknoloji firması ödeme yapmış - Son Dakika

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