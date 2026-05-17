Avustralya'da Filistin İçin Dayanışma Yürüyüşleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avustralya'da Filistin İçin Dayanışma Yürüyüşleri

17.05.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nekbe'nin 78. yılı dolayısıyla Avustralya'nın çeşitli şehirlerinde Filistin destek yürüyüşleri düzenlendi.

Avustralya'nın birçok kentinde, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının (Nekbe) 78. yılı dolayısıyla yüzlerce kişinin katılımıyla destek yürüyüşleri düzenlendi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, 15 Mayıs'a denk gelen Nekbe, bugün ülkenin pek çok kentinde, Filistinlilerle dayanışma gösterileriyle anıldı.

Melbourne kentinde yaklaşık 500 kişi, Nekbe'yi hatırlamak için düzenlenen yürüyüşe katılmak üzere Victoria Eyalet Kütüphanesi önünde bir araya geldi.

Burada konuşan Avustralya Yeşiller Partisi Senatörü David Shoebridge, "Nekbe'nin başladığı bir gün yok, Nekbe'nin bittiği bir gün de yok, hala devam ediyor." dedi.

Brisbane kentindeki yürüyüşe katılan yaklaşık 350 kişi de Filistin bayrakları ve dövizler taşıdı. Kalabalıktan bazıları, Nekbe'ye dair öyküler anlattı.

Perth kentinde toplanan yaklaşık 300 kişi, Filistinlilerle dayanışma için yürürken Adelaide kentinde de 200'den fazla kişi "Özgür Filistin" sloganlarıyla desteğini gösterdi.

Hobart kentindeki yürüyüşe de 100'den fazla kişi katıldı.

Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi.

Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam yaptı ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'da Filistin İçin Dayanışma Yürüyüşleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Okul saldırıları sonrası harekete geçildi Veli Randevu Sistemi’nde yeni dönem Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! Veli Randevu Sistemi'nde yeni dönem
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Diplomasi Erik Dalı’nın ritmine kapıldı Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi Diplomasi Erik Dalı'nın ritmine kapıldı! Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi
Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu Yangından kurtulmuştu, sokakta böyle bulundu

21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
19:56
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig’de küme düşen son takım belli oluyor
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 21:54:52. #7.12#
SON DAKİKA: Avustralya'da Filistin İçin Dayanışma Yürüyüşleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.