Avustralya'da Filistin ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü

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Avustralya'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 1 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistin ile Lübnan'a destek için yürüdü.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya'nın Sydney, Melbourne ve Adelaide kentlerinde Filistin ve Lübnan'a destek için yürüyüş düzenledi.

Victoria eyaletindeki Melbourne kentinde, Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Eyalet Kütüphane binası önünde bir araya geldi.

Filistin ve Lübnan'a destek için sloganlar atan ve ateşkes çağrısı yapan göstericiler, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen binlerce kağıt uçurtmayı yere serdi.

Victoria polisi, yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı ifade edilen gösteride 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney kentindeki Hyde Park'ta bir araya gelen Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze'de 1 yıldır süren soykırıma karşı olduklarını ifade etti.

Güney Avustralya eyaletindeki Adelaide kentinde yaklaşık 200 gösterici, parlamento binası önünde bir araya gelerek Filistin'e destek için yürüdü.

Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, Filistin, özgür olana kadar gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

ABD'de Filistin ve Lübnan'a destek gösterileri

ABD basınında yer alan haberlere göre, göstericiler, New York Times Meydanı'nda ve Illinois eyaletinin Chicago kentinde bir araya geldi.

Gazze için sloganlar atan göstericiler, ateşkes çağrısı yaptı.