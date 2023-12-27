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Avustralya'da fırtına ve sel felaketi: 9 ölü - Son Dakika
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Avustralya'da fırtına ve sel felaketi: 9 ölü

Avustralya'nın doğusunda etkili olan fırtına ve sel nedeniyle Queensland ve Victoria eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı. Fırtına, sağanak, dolu ve sel etkisiyle Queensland, Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde olumsuz hava koşulları yaşanıyor. Elektrik dağıtım şirketi Energex, Queensland'da binlerce abonenin elektriksiz kaldığını duyurdu. Yetkililer, Queensland'in güneydoğusunda 24 saatte 280 bin yıldırım düştüğünü ve dev dolu yağışının görüldüğünü bildirdi. Victoria'da ise Melbourne kenti için fırtına, şiddetli rüzgar ve sağanak uyarısı yapıldı.

Avustralya\'da fırtına ve sel felaketi: 9 ölü
27.12.2023 - 09:49,
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Avustralya'nın doğusunda etkili olan fırtına nedeniyle Queensland ve Victoria eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Queensland, Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerinde fırtına, sağanak, dolu ve sel etkili oluyor.

Yetkililer, Queensland kıyısındaki Moreton Körfezi'nde, 11 kişinin bulunduğu bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Queensland'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirirken, Victoria eyaletinde ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Elektrik dağıtım şirkti Energex, Queensland'da bine yakın hattın hasar görmesi sonucu 120 binden fazla abonenin elektriksiz kaldığını duyurmuştu.

Eyalet yetkilileri, Queensland'in güneydoğusuna 24 saatte 280 bin yıldırım düştüğünü ve 10 santimetreyi aşan "dev dolu" yağışının görüldüğünü bildirmişti.

Fırtına ve şiddetli yağışların vurduğu Victoria'da ise Melbourne kenti için "fırtına, şiddetli rüzgar ve sağanak" uyarısı yapılmıştı.

Ayrıca Victoria'da Elmore kasabası başta olmak üzere bazı bölgelerde yolların sel nedeniyle ulaşıma kapatıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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