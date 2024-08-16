Avustralya'da M Çiçeği Vakalarında Artış

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler (New South Wales) eyaletinde, haziran başından beri 93 yeni M çiçeği virüsü (mpox) vakası tespit edildiği bildirildi.

Yeni Güney Galler Sağlık Bakanlığı, Avustralya'da M çiçeği vakalarındaki artışa ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, eyalette 1 Haziran'dan bu yana 93 kişiye M çiçeği teşhisi konulduğu ve bu vakaların çoğunun "cinsel ilişki" kaynaklı olduğu ifade edildi.

Bakanlık, eyalette haziran öncesi yalnızca 1 vaka tespit edildiği, vaka sayısının 2023'te 12 olduğu bilgisini verdi.

Eyalet bakanlığında görevli doktorlardan Jeremy McAnulty de hastalığın ten temasıyla yayıldığını ve genellikle genital bölgede küçük sivilce benzeri şişliklerle başladığını belirtti.

McAnulty, "Vakalardaki son artışla birlikte Bakanlık, risk altındaki kişileri semptomlara karşı tetikte olma konusunda uyarıyor." ifadesini kullandı.

Halk sağlığı acil durumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı nedeniyle 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.

DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan virüse karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkıyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.