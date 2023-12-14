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Avustralya'da Protestocular Bakanlık Ofisine Kanlı Slogan Yazdı - Son Dakika
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Avustralya'da Protestocular Bakanlık Ofisine Kanlı Slogan Yazdı

Avustralya'da bir grup protestocu, hükümetin İsrail'e verdiği destek nedeniyle Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles'in bakanlık ofisinin duvarına 'Ellerinde oluk oluk kan var.' yazdı. Protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verilen destek nedeniyle Marles'in ofisini hedef aldı. Marles, protestodan haberdar olduğunu ve bakanlık personelinin güvenliğinin ilk endişesi olduğunu belirtti.

Avustralya\'da Protestocular Bakanlık Ofisine Kanlı Slogan Yazdı
14.12.2023 - 14:47,
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Avustralya'da bir grup protestocu, hükümetin İsrail'e verdiği destek nedeniyle Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Donald Marles'in bakanlık ofisinin duvarına "Ellerinde oluk oluk kan var." yazdı.

Avustralya basınında çıkan haberlere göre, protestocular, hükümetin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği destek nedeniyle Marles'in bakanlık ofisini hedef aldı.

Protestocular, ofisin duvarına "Filistinli çocukların kanını" temsil etmesi amacıyla kırmızı renkli boya atarak "İsrail'i silahlandırmayı bırak" ve "Ellerinde oluk oluk kan var, Marles" yazdı.

Yaptığı açıklamada protestodan haberdar olduğunu bildiren Marles, "ilk endişesinin" bakanlık personelinin güvenliği olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avustralya'da Protestocular Bakanlık Ofisine Kanlı Slogan Yazdı - Son Dakika
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