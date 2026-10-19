Avustralya'da ünlülerin kumar reklamı yapması 2027'den itibaren yasaklanıyor - Son Dakika
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Avustralya'da ünlülerin kumar reklamı yapması 2027'den itibaren yasaklanıyor

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ACMA, Avustralya'da tanınmış kişilerin 2027'den itibaren kumar reklamlarında yer alamayacağını bildirdi. Yasak tüm platformları kapsarken lisanslı çevrim içi bahis sağlayıcılarının bu kişilerle sponsorluk anlaşmaları da yeni yıldan itibaren yasaklandı.

Avustralya'nın 2027'den itibaren kamuoyu tarafından tanınmış kişilerin kumar reklamlarında yer almasını yasakladığı bildirildi.

Avustralya'nın İletişim ve Medya Kurumu'ndan (ACMA) yapılan açıklamaya göre, yeni kurallar uyarınca, mevcut veya eski profesyonel sporcular, ünlüler, sosyal medya fenomenleri ve diğer önde gelen kişiler dahil "tanınmış kişiler" 2027 itibarıyla kumar reklamlarında yer alamayacak.

Yasak, televizyon, radyo, haber siteleri, çevrimiçi oyunlar ve sosyal medya dahil tüm platformlardaki kumar oyunlarının tanıtım ve reklamlarını da içeriyor.

Ayrıca, yeni yıldan itibaren lisanslı çevrim içi bahis sağlayıcılarının da bu tür kişilerle sponsorluk veya tanıtım anlaşmaları yapmaları yasaklandı???????.

ACMA, kılavuzun sektörün yeni gereklilikleri ve ilgili muafiyetleri anlamasına ve bunlara hazırlanmasına yardımcı olmayı amaçladığını vurguladı.

Kaynak: AA
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