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Avustralya'da Yüzlerce Sürüngen Kaçırma Girişimi - Son Dakika
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Avustralya'da Yüzlerce Sürüngen Kaçırma Girişimi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 4 kişi, yaklaşık 800 bin dolar değerinde yüzlerce sürüngeni Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne kaçırmaya çalışmakla suçlandı. Eyalet polisine bağlı Raptor Ekibi, yasa dışı hayvan ticaretini araştırmak üzere kurulmuş ve 9 paket içerisinde bulunan 59 kertenkele ele geçirilmişti. Hafta boyunca yapılan baskınlarda ise 257 kertenkele daha ele geçirildi. Başkomiser Andrew Koutsoufis, kaçakçılık girişiminin zalimce olduğunu ve kertenkelelere kötü koşullarda bakıldığını belirtti.

Avustralya\'da Yüzlerce Sürüngen Kaçırma Girişimi
08.01.2024 - 11:05,
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişi, yaklaşık 800 bin dolar değerinde yüzlerce sürüngeni Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne kaçırmaya çalışmakla suçlandı.

9News sitesinin haberine göre, Hong Kong'a ulaşması planlanan ve içerisinde 59 kertenkelenin bulunduğu 9 paketin polis tarafından ele geçirilmesinin ardından yasa dışı hayvan ticaretini araştırmak üzere kurulan eyalet polisine bağlı "Raptor Ekibi", konuya ilişkin açıklama yaptı.

NSW eyaletinde hafta boyunca yürütülen baskınlar sonucu değeri 800 bin doları bulan 257 kertenkelenin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 4 kişinin sürüngenleri Hong Kong'a kaçırmaya çalışmakla suçlandığı aktarıldı.

Başkomiser Andrew Koutsoufis, açıklamasında, kaçakçılık girişiminin "zalimce" olduğunu ifade ederek denizaşırı ülkelere gönderilmek üzere küçük kutularda saklanan kertenkelelere kötü koşullarda bakıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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