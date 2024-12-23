Avustralya'dan Vanuatu'ya Ek Yardım

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KANBERRA, 23 Aralık (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, yıkıcı bir depremle sarsılan Pasifiklerdeki ada ülkesi Vanuatu'ya ek insani yardımda bulunacağını açıkladı.

Hükümet pazar günü Vanuatu halkı için 5 milyon Avustralya doları (3,1 milyon ABD doları) ek tatbiki insani yardım taahhüdünde bulundu. Avustralya daha önce 2 milyon Avustralya Doları (1,2 milyon ABD doları) değerinde bir insani yardım paketi açıklamıştı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, dört bakanla birlikte yaptığı ortak açıklamada yeni fonun Vanuatu'nun 17 Aralık'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depreme acil müdahalesinin bir sonraki aşamasında kullanılacağını söyledi.

Yeni paket çerçevesinde yaralıların tıbbi bakım sağlanması ve su, sanitasyon ve hijyen ürün ve hizmetlerinin tedariki için kullanılacak 2,5 milyon Avustralya doları (1,5 milyon ABD doları) temin edilecek.