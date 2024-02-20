Avustralya, Donanma Gemilerinin Sayısını İki Katına Çıkarmayı Taahhüt Etti

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KANBERRA, 20 Şubat (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, ülkenin donanma gemilerinin sayısını iki kattan fazla artırmayı taahhüt etti.

Bu önemli düzenleme, Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Marles ile Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy tarafından Salı günü açıklandı.

Plan kapsamında Avustralya'nın muharebeye hazır savaş gemisi filosu 11'den 26'ya çıkarılacak.

Avustralya hükümeti, gelecekteki filonun teslimatını hızlandırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde ilave 11,1 milyar Avustralya doları (7,2 milyar ABD doları) harcayacak. Marles ve Conroy, söz konusu filonun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avustralya'nın en büyük filosu olacağını belirtti.

Haberlere göre, plan ülkenin savunma harcamalarını 2030'ların başında toplamda gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2,4'üne çıkaracak. Hükümet göreve geldiğinde bu oran yüzde 2,1 olarak planlanmıştı.